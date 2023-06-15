اتهام كونور ماكغريغور باغتصاب امرأة أثناء المباراة الرابعة بين دنفر ناغيتس وميامي هيت

قالت صحيفة "ديلي ميل" إنه تم اتهام كونر ماكغريغور، بطل الفنون القتالية المختلطة UFC، بالاعتداء الجنسي على امرأة خلال المباراة الرابعة من نهائي دوري كرة السلة الأمريكي (NBA) بين دنفر ناغيتس وميامي هيت.

وبحسب الصحيفة فقد قابلت المرأة كونر ماكغريغور في المباراة وكانت تغادر الساحة عندما ادعت أن حراسه أخبروها أنه يريدها.

وتزعم المرأة أن ماكغريغور قبّلها قبل أن يحاول اغتصابها.

ونقلت "ديلي ميل" عن محامية المرأة أنها ذهبت للشرطة يوم الأحد للإبلاغ عن الحادث، وقالت المحامية إنها سلمت ملابس للشرطة تحتوي على الحمض النووي لماكغريغور.

وينفي ماكغريغور هذه المزاعم وقال: "إن المزاعم كاذبة، لن يتم تخويف السيد ماكغريغور".

وماكغريغور، الذي يبلغ من العمر 34 عاما، لديه 3 أبناء، أعمارهم 6 أعوام و4 أعوام وعامان وينتظر طفله الرابع.

وكان آخر انتصار لماكغريغور في منافسات UFC، في يناير 2020، حيث هزم دونالد سيرون في معركة العودة بعد توقف دام 3 سنوات تقريبًا عن الفنون القتالية المختلطة، ومنذ ذلك الحين خسر مرتين أمام داستن بوارير، ولم يقاتل منذ يوليو 2021.