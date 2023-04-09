UFC287.. إديسانيا يسقط أليكس بيريرا ويستعيد لقب الوزن المتوسط (فيديو)

أطاح مصارع الفنون القتالية المختلطة النيجيري إسرائيل إديسانيا بنظيره البرازيلي أليكس بيريرا، في المواجهة التي أقيمت بينهما، يوم الأحد، ضمن النزال الرئيسي لمنافسات "UFC287".

وحقق إديسانيا الفوز بالضربة القاضية في 4 دقائق و21 ثانية من الجولة الثانية على حساب بيريرا لينجح في استعادة لقبه.