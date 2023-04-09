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UFC287.. إديسانيا يسقط أليكس بيريرا ويستعيد لقب الوزن المتوسط (فيديو)
كانت هذه المواجهة هي الرابعة في تاريخ البطلين والثانية في رياضة الفنون القتالية المختلطة.
أطاح مصارع الفنون القتالية المختلطة النيجيري إسرائيل إديسانيا بنظيره البرازيلي أليكس بيريرا، في المواجهة التي أقيمت بينهما، يوم الأحد، ضمن النزال الرئيسي لمنافسات "UFC287".
وحقق إديسانيا الفوز بالضربة القاضية في 4 دقائق و21 ثانية من الجولة الثانية على حساب بيريرا لينجح في استعادة لقبه.
وكانت هذه المواجهة هي الرابعة في تاريخ البطلين والثانية في رياضة الفنون القتالية المختلطة.
وكان آخر نزال جمع الثنائي في 2022، حيث ألحق بيريرا هزيمة ساحقة بأديسانيا، ضمن بطولة "UFC 281" للفنون القتالية المختلطة "MMA".
وقال إديسانيا بعد انتصاره على بيريرا: "بغض النظر عن أي شيء، أليكس بطل عظيم، لقد خسر اللقب الليلة، ولكنه سيكون دائمًا البطل، ولكن الليلة إنها قصتي وتاريخي".