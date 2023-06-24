تيتيباس: تعليقاتي حول كيريوس أُسيء تفسيرها
قال لاعب التنس اليوناني ستيفانوس تيتيباس إن تعليقاته عن منافسه الأسترالي نيك كيريوس في بطولة ويمبلدون، العام الماضي، "أُسيء تفسيرها".
وجاء تعليق تيتيباس بعدما ظهرت تصريحاته عن كيريوس في فيلم وثائقي على منصة "نتفليكس"، واعتبرها البعض عنصرية.
وخسر تيتيباس أمام كيريوس في مباراة متوترة بالدور الثالث في بطولة ويمبلدون، العام الماضي، ووصف تعامل كيريوس في التنس بأنه "غير مثقف"، قائلًا إنه أدخل "أسلوب دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين".
وقال تيتيباس إنه كان هناك "سوء فهم مؤسف له، وصورة مشوهة لنيته" في بيان نشره عبر حسابه على موقع "فيسبوك".
وكتب تيتيباس: "نما إلى علمي أن بعض الأفراد أسأوا تفسير تعليقاتي بشأن نيك كيريوس.. ملمّحين بالعنصرية رغم عدم وجود شيء".
وأضاف: "أريد التأكيد على أنني لا أحمل أي تحيز ضد أي شخص على أساس خلفيته أو عِرقه أو اهتماماته، وأشعر بالأسف الشديد إذا أُسيء تفسير كلماتي أو تسببت في الإساءة، لأن ذلك لم يكن في نيتي أبدًا".
وأكد المصنف الخامس عالميًا أنه لم يكن يهدف إلى التعليق على قدرة أو ذكاء كيريوس، وقال: "كنت أنوي ببساطة التعبير عن وجهة نظري حول جوانب معينة مرتبطة بأسلوب لعبه، وإجراء مقارنات مع الشراسة التي غالبًا ما ترتبط بكرة السلة".
وواصل: "كانت محاولة لإبراز الطبيعة الديناميكية والمشهورة لأسلوبه في اللعبة، وليس نقدًا لشخصيته أو قدراته، للمضي قدمًا، وألتزم بأن أكون أكثر وعيًا عند اختيار كلماتي".
وفي تلك المباراة تغلب كيريوس، الذي خسر نهائي ويمبلدون، العام الماضي، أمام نوفاك ديوكوفيتش، على تيتيباس في مباراة متوترة من 4 مجموعات وكادت أن تخرج عن السيطرة.
وتم تحذير كيريوس بسبب الإساءات، ودخل في نقاش مستمر مع الحكم، في حين فقد تيتيباس هدوءه وحاول ضرب خصمه بتسديدة.
واستمر الخلاف خارج الملعب، حيث وصف تيتيباس كيريوس بأنه "متنمر" ولديه "جانب شرير" في مؤتمر صحفي بعد المباراة.
وسخر كيريوس من تصريحات تيتيباس وقال إن منافسه لديه "مشاكل كبيرة".
وتقام بطولة ويمبلدون هذا العام في الفترة 3-16 يوليو/ تموز.