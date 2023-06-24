تيتيباس: تعليقاتي حول كيريوس أُسيء تفسيرها

قال لاعب التنس اليوناني ستيفانوس تيتيباس إن تعليقاته عن منافسه الأسترالي نيك كيريوس في بطولة ويمبلدون، العام الماضي، "أُسيء تفسيرها".

وجاء تعليق تيتيباس بعدما ظهرت تصريحاته عن كيريوس في فيلم وثائقي على منصة "نتفليكس"، واعتبرها البعض عنصرية.

وخسر تيتيباس أمام كيريوس في مباراة متوترة بالدور الثالث في بطولة ويمبلدون، العام الماضي، ووصف تعامل كيريوس في التنس بأنه "غير مثقف"، قائلًا إنه أدخل "أسلوب دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين".