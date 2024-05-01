الأهلي يفوز على الإسماعيلي ويتقدم في ترتيب الدوري المصري
سجل الأهلي حامل لقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم هدفا في كل شوط ليفوز 2-1 على مضيفه الإسماعيلي الذي أنهى المباراة بعشرة لاعبين اليوم الأربعاء في الجولة 20 من المسابقة، فيما عزز بيراميدز صدارته للمسابقة بالفوز 1-صفر على إنبي في مباراة أقيمت بنفس التوقيت.
افتتح بيرسي تاو التسجيل للأهلي بعد أربع دقائق بتسديدة من مسافة بعيدة ارتطمت في أحد مدافعي الإسماعيلي لتغالط أحمد عادل عبد المنعم حارس أصحاب الأرض وتدخل الشباك.
واستغل إمام عاشور لاعب وسط الأهلي تمريرة أمامية من معلول ضربت خط دفاع الإسماعيلي ليعزز تقدم الفريق الزائر في الدقيقة 57 بتسديدة من مسافة قريبة.
وحصل نادر فرج لاعب الإسماعيلي على ركلة جزاء بعد تدخل من رامي ربيعة قائد الأهلي، حولها عبد الرحمن مجدي بنجاح في المرمى قبل ربع نهاية من صفارة النهاية.
وتلقى محمد نصر لاعب الإسماعيلي بطاقة حمراء في الدقيقة 89 بعد حصوله إنذارين في دقيقة واحدة للاعتراض على حكم المباراة
وأنقذ شوبير مرمى الأهلي من تلقي هدف التعادل في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، بعد تسديدة قوية من داخل المنطقة عبر علي فرج أنقذها حارس الضيوف.
ورفع الأهلي رصيده بهذا الفوز إلى 24 نقطة من 12 مباراة في المركز 11، ويتبقى له ثماني مباريات مؤجلة.
بينما تجمد رصيد الإسماعيلي عند 19 نقطة من 20 مباراة في المركز 13.
ورفع بيراميدز رصيده إلى 38 نقطة متقدما بفارق أربع نقاط عن المصري صاحب المركز الثاني، بينما تجمد رصيد إنبي عند 29 نقطة في المركز الرابع.
وفيما يلي جدول ترتيب الدوري المصري: