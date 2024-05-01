الأهلي يفوز على الإسماعيلي ويتقدم في ترتيب الدوري المصري

افتتح بيرسي تاو التسجيل للأهلي بعد أربع دقائق بتسديدة من مسافة بعيدة ارتطمت في أحد مدافعي الإسماعيلي لتغالط أحمد عادل عبد المنعم حارس أصحاب الأرض وتدخل الشباك.

واستغل إمام عاشور لاعب وسط الأهلي تمريرة أمامية من معلول ضربت خط دفاع الإسماعيلي ليعزز تقدم الفريق الزائر في الدقيقة 57 بتسديدة من مسافة قريبة.

وحصل نادر فرج لاعب الإسماعيلي على ركلة جزاء بعد تدخل من رامي ربيعة قائد الأهلي، حولها عبد الرحمن مجدي بنجاح في المرمى قبل ربع نهاية من صفارة النهاية.

وتلقى محمد نصر لاعب الإسماعيلي بطاقة حمراء في الدقيقة 89 بعد حصوله إنذارين في دقيقة واحدة للاعتراض على حكم المباراة

وأنقذ شوبير مرمى الأهلي من تلقي هدف التعادل في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، بعد تسديدة قوية من داخل المنطقة عبر علي فرج أنقذها حارس الضيوف.