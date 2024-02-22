كريم بنزيما يسجل في مرماه للمرة الثانية هذا الموسم (فيديو)

وانتهى الشوط الأول على التعادل 1/1 بعد أن أدرك عبدالرزاق حمدالله التعادل للاتحاد في الدقيقة 45+6 بمساعدة بنزيما.

وانتهت مباراة الذهاب في أوزبكستان بالتعادل السلبي، علما أن مواجهة اليوم الخميس هذه الثانية بين الفريقين.

وهذه المرة الثانية التي يسجل فيها بنزيما هدفا عكسيا، فقد سبق أن سجل هدفا ضد الاتحاد في مباراته أمام التعاون في أكتوبر الماضي.

وانتهت وقتها المباراة على التعادل 1/1 بعد أن تقدم بنزيما نفسه في الدقيقة 22 قبل أن يسجل الهدف العكسي في الدقيقة 26.