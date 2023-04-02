استدعاء منظمي سباق أستراليا بعد اقتحام الجماهير الحلبة

كما قال الاتحاد الدولي للسيارات، إن هاس تقدم باحتجاج على نتيجة سباق أستراليا ببطولة العالم لسباقات فورمولا 1 بعد احتلال سائقه نيكو هولكنبرغ المركز السابع بعدما تسبب توقف السباق في مناسبتين قرب النهاية في حالة من اللغط.

وانطلق سائق هاس من المركز السابع لانطلاق السباق للمرة الثالثة قبل لفتين من النهاية، وتقدم هولكنبرغ إلى المركز الرابع بعد انسحاب العديد من السيارات في المنعطف الأول.

واضطر المراقبون لإيقاف السباق مرة أخرى بسبب تناثر حطام السيارات على الحلبة.

وبعد مشاورات طويلة قرر المراقبون إنهاء اللفة الأخيرة خلف سيارة الأمان بترتيب الانطلاقة الثالثة ما عدا السيارات التي انسحبت.

واكتفى هولكنبرغ بالمركز السابع في النهاية بعد إكمال اللفة الأخيرة خلف سيارة الأمان.