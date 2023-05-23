اشتباك قوي بين كودي رودز وبروك ليسنر قبل نزالهما في "نايت أوف تشامبيونز" (فيديو)
شهد عرض "الراو" الذي أقيم، فجر الثلاثاء، في بنسلفانيا اشتباكًا عنيفًا بين المصارعين كودي رودز وبروك ليسنر، قبل النزال المرتقب بينهما، في عرض "نايت أوف تشامبيونز" المنتظر إقامته في جدة سوبر دوم بالمملكة العربية السعودية، يوم السبت المقبل.
وجاء الإعلان عن هذا النزال بعد إعلان بروك ليسنر عن رغبته في مواجهة كودي رودز مرة أخرى خاصة بعد خسارته أمام كودي في عرض باكلاش، بالإضافة إلى الإصابة الكبيرة التي تعرَّض لها في وجهه خلال النزال.
وشهد عرض "WWE RAW"، فجر الثلاثاء، اشتباكًا بين رودز وليسنر في مناسبتين ليتسبب له بإصابة بالغة في يده.
وبدأ العرض بهجوم عنيف من ليسنر على رودز في الكواليس، إذ قام بتوجيه الضربات له ما عرَّض يده لإصابة بالغة، حيث ظهر رودز ملقى على الأرض يبكي من شدة الآلم، وبعدها طالب ليسنر المنظمين في WWE بتحديد خصم آخر له في ليلة الأبطال نظرًا لإصابة رودز.
ولكن كودي رودز فاجأ الجميع بالتوجّه إلى الحلبة لمواجهة ليسنر وهو يضع الثلج على ذراعه التي بدت متأثرة بالإصابة بشدة، ليتمكن "الوحش" ليسنر من توجيه الضربات لخصمه رودز، وخصوصًا على يده المصابة، حيث بدا متأثرًا بقوة للمرة الثانية.
وقبل نهاية العرض توجَّه تريبل إتش إلى غرفة كودي رودز مع الطاقم الطبي لفحص يده والتأكد أنها لم تتعرَّض للكسر، ولكن الأخير رفض دخول الأطباء خشية أنهم لن يسمحوا له بالمشاركة في عرض "نايت أوف تشامبيونز"، وبعدها أكد رودز لتريبل إتش أنه سيشارك في النزال المقبل ضد بروك ليسنر.
وسيشهد "نايت أوف تشامبيونز" تتويج بطل جديد للعالم؛ ما جعل العرض محط اهتمام نجوم كثر.
وفي أبرز المواجهات الأخرى لعرض "راو"، تمكن برونسون ريد من هزيمة المصارع ريكوشيه، كما فازت زوي ستارك على منافستها كانديس لاراي.
كما تمكن الثلاثي سامي زين وكيفن أوينز ومات ريدل من تحقيق الفوز على فريق إمبريوم.