اشتباك قوي بين كودي رودز وبروك ليسنر قبل نزالهما في "نايت أوف تشامبيونز" (فيديو)

شهد عرض "الراو" الذي أقيم، فجر الثلاثاء، في بنسلفانيا اشتباكًا عنيفًا بين المصارعين كودي رودز وبروك ليسنر، قبل النزال المرتقب بينهما، في عرض "نايت أوف تشامبيونز" المنتظر إقامته في جدة سوبر دوم بالمملكة العربية السعودية، يوم السبت المقبل.

وجاء الإعلان عن هذا النزال بعد إعلان بروك ليسنر عن رغبته في مواجهة كودي رودز مرة أخرى خاصة بعد خسارته أمام كودي في عرض باكلاش، بالإضافة إلى الإصابة الكبيرة التي تعرَّض لها في وجهه خلال النزال.

وشهد عرض "WWE RAW"، فجر الثلاثاء، اشتباكًا بين رودز وليسنر في مناسبتين ليتسبب له بإصابة بالغة في يده.