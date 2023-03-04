أحمد المنصوري يتوج بطلا لكأس الإمارات للدراجات الهوائية

وجاء ثانيا في ترتيب السباق عبد الرحمن سالم من فريق شباب الأهلي، وتلاه ثالثا زميله في الفريق علي الحساني، ليسيطر شباب الأهلي على المراكز الثلاثة الأولى للسباق.

وفي سباق تحت 23 عاما، فاز حمدان أحمد بالمركز الأول من شباب الأهلي، وجاء في المركز الثاني عبد الله الحمادي من نادي أبو ظبي للدراجات، ثم عبد الله جاسم من شباب الأهلي في المركز الثالث.

وفي ترتيب فرق الهواة، سيطر فريق شرطة دبي على المراكز الثلاثة الأولى في البطولة، حيث فاز فاروق الجسمي بالمركز الأول، وحل حارب إبراهيم ثانيا، وسعيد حسن في المركز الثالث.