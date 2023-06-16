إنعاش متسابق لفريق البحرين فيكتوريوس سقط في وادٍ خلال سباق سويسرا للدراجات

قال فريق البحرين فيكتوريوس إن طبيبا أنعش قلب متسابق الدراجات السويسري جينو مادير الذي تم نقله للمستشفى على متن طائرة هليكوبتر بعد سقوطه في المرحلة الخامسة من سباق سويسرا.

وقال الفريق في بيان إن المتسابق مادير خرج عن الطريق أثناء نزول منحدر بالقرب من خط النهاية وسقط في وادٍ ضيق عميق قبل أن يعالجه طبيب السباق.

وأضاف المنظمون: "رقد المتسابق جينو مادير بلا حراك في الماء، تم إنعاشه على الفور ونقله للمستشفى على متن الإسعاف الجوي، لم تتضح خطورة إصاباته بشكل كامل".

وكان الأمريكي ماجنوس شيفيلد متسابق إنيوس جريناديرز قد تعرض لحادث في نفس الموقع، وتم نقله للمستشفى بعد إصابته بكدمات وارتجاج في المخ.

وقبل أيام أعلنت الشرطة مقتل شخص على متن دراجة نارية، وإصابة متسابق في منافسات الثلاثي، إثر تصادم خلال بطولة أوروبا للرجل الحديدي في هامبورغ.

واصطدم برأس متسابق الدراجات في منطقة ضيقة من السباق، حيث كان المتسابقون والمركبات المصاحبة يستخدمون كلا المسارين.

والقتيل كان ينقل مصورا.