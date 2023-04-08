NBA.. بولز يحطم آمال مافريكس في التأهل للأدوار الإقصائية بدوري السلة الأمريكي
سجل كوبي وايت ونيكولا فوتشيفيتش رقمين مزدوجين ليقودا شيكاغو بولز للفوز على مضيفه دالاس مافريكس 115-112 في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.
وأنهت النتيجة آمال مافريكس في بلوغ الأدوار الإقصائية النهائية في القسم الغربي.
ودخل دالاس المباراة متأخرا مباراة واحدة عن أوكلاهوما سيتي ثاندر نحو تأهله للأدوار الإقصائية النهائية للقسم الغربي، وقد خاض المباراة دون كايري إيرفينغ وتيم هارداوي جونيور وكريستيان وود وجوش جرين وماكسي كليبر.
وسجل وايت 24 نقطة و 11 تمريرة حاسمة واستحوذ على سبع كرات مرتدة ليقود الفريق لانتفاضة ويحول تأخره إلى انتصار.
وقام فوتشيفيتش بدوره أيضا وسجل 20 نقطة واستحوذ على عشر كرات مرتدة.
وفي مباراة أخرى، سجل كلاي طومسون أعلى رصيد في مباراة فريقه جولدن ستيت وريورز عندما أحرز 29 نقطة في الفوز 119-97 على مضيفه سكرامنتو كينغز.
وفي باقي المباريات، خسر تشارلوت هورنتس على أرضه 112-109 أمام هيوستون روكتس. وفاز واشنطن ويزاردز 114-108 على ميامي هيت.
وخسر إنديانا بيسرز على ملعبه أمام ديترويت بيستونز 122-115، فيما تغلب بوسطن سيلتيكس على ضيفه تورونتو رابتورز.
وبعد وقت إضافي حسم فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز فوزه على مضيفه أتلانتا هوكس 136-131 ، فيما تغلب بروكلين نتس 101-84 على أورلاندو ماجيك.
وانتصر نيو أورليانز بليكانز 113-105 على نيويورك نيكس، وخسر ميلووكي باكس أمام ممفيس غريزليز 137-114، فيما فاز لوس أنجليس ليكرز على ضيفه فينكس صنز 121-107.