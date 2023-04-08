NBA.. بولز يحطم آمال مافريكس في التأهل للأدوار الإقصائية بدوري السلة الأمريكي

وقام فوتشيفيتش بدوره أيضا وسجل 20 نقطة واستحوذ على عشر كرات مرتدة.

وفي مباراة أخرى، سجل كلاي طومسون أعلى رصيد في مباراة فريقه جولدن ستيت وريورز عندما أحرز 29 نقطة في الفوز 119-97 على مضيفه سكرامنتو كينغز.

وفي باقي المباريات، خسر تشارلوت هورنتس على أرضه 112-109 أمام هيوستون روكتس. وفاز واشنطن ويزاردز 114-108 على ميامي هيت.