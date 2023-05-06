NBA.. ديفن بوكر يسجل 47 نقطة ويقود فينيكس صنز لإيقاف دنفر ناغيتس بالأدوار الإقصائية
أحرز ديفن بوكر 47 نقطة وأضاف كيفن دورانت 39 نقطة ليفوز فينيكس صنز 121/114 على دنفر ناغيتس في المباراة الثالثة بالأدوار الإقصائية لدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.
وقلص فينيكس صنز المصنف الرابع النتيجة إلى 2/1 أمام دنفر ناغيتس في سلسلة قبل نهائي القسم الغربي التي تحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات.
وعادل بوكر بذلك أفضل حصيلة من النقاط خلال مسيرته بالأدوار الإقصائية، كما استحوذ على ست كرات مرتدة ومرر تسع كرات حاسمة وخطف الكرة ثلاث مرات من المنافس.
وساهم دورانت أيضا في الانتصار بشكل مؤثر، حيث استحوذ على تسع كرات مرتدة ومرر ثماني كرات حاسمة.
وأحرز جمال موراي، لاعب دنفر ناغيتس، 32 نقطة، وأضاف نيكولا يوكيتش 30 نقطة كما استحوذ على 17 كرة مرتدة ومرر 17 كرة حاسمة، لكن في النهاية خسر المصنف الأول بعد الفوز في أول مباراتين.
وتقام المباراة الرابعة في السلسلة في فينكس مساء يوم الأحد.
بوسطن سلتيكس يهزم فيلادلفيا سفنتي سيكسرز
سجل جيسون تيتوم 27 نقطة واستحوذ على عشر كرات مرتدة ليقود بوسطن سلتيكس للفوز 114/102 على فيلادلفيا سفنتي سيكسرز في المباراة الثالثة بالأدوار الإقصائية لدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.
وحقق بوسطن سلتيكس فوزه الثاني على التوالي ليتقدم 2/1 على فيلادلفيا سفنتي سيكسرز في سلسلة قبل نهائي القسم الشرقي التي تحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات.
وتعافى تيتوم من ظهوره المتواضع في المباراة الثانية في السلسلة، عندما سجل سبع نقاط فقط، وأحرز في المباراة الثالثة عشر رميات من 20 محاولة لفريقه المصنف الثاني.
وأضاف جايلن براون لاعب بوسطن سلتيكس 23 نقطة واستحوذ على سبع كرات مرتدة، فيما أحرز أل هورفورد خمس رميات ثلاثية وأنهى المباراة بتسجيل 17 نقطة والاستحواذ على سبع كرات مرتدة.
وساهم ماركوس سمارت ومالكولم بروجدون في الانتصار أيضا بعدما أحرز كل منهما 15 نقطة، فيما سجل ديريك وايت 13 نقطة.
وتصدر جويل إمبيد لاعب سيكسرز قائمة مسجلي النقاط في المباراة بعدما سجل 30 نقطة واستحوذ على 13 كرة مرتدة وتصدى لأربع رميات للمنافس، ليتألق في ظهوره الأول بعدما نال جائزة أفضل لاعب في المسابقة خلال الموسم الجاري.
وسجل جيمس هاردن لاعب فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 16 نقطة ومرر 11 كرة حاسمة لكنه أهدر 11 رمية ثلاثية من 14 محاولة.
وتقام المباراة الرابعة في السلسلة في فيلادلفيا غدا الأحد.