NBA.. ديفن بوكر يسجل 47 نقطة ويقود فينيكس صنز لإيقاف دنفر ناغيتس بالأدوار الإقصائية

أحرز ديفن بوكر 47 نقطة وأضاف كيفن دورانت 39 نقطة ليفوز فينيكس صنز 121/114 على دنفر ناغيتس في المباراة الثالثة بالأدوار الإقصائية لدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وقلص فينيكس صنز المصنف الرابع النتيجة إلى 2/1 أمام دنفر ناغيتس في سلسلة قبل نهائي القسم الغربي التي تحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات.

وعادل بوكر بذلك أفضل حصيلة من النقاط خلال مسيرته بالأدوار الإقصائية، كما استحوذ على ست كرات مرتدة ومرر تسع كرات حاسمة وخطف الكرة ثلاث مرات من المنافس.