ليام هاريسون ينسحب من مواجهة فلويد مايويذر بعد إعلان الأخير موعد المواجهة
سيقاتل فلويد مايويذر لأول مرة في المملكة المتحدة الشهر المقبل، لكنه لن يكون ضد ليام هاريسون حيث انسحب أسطورة الكيك بوكسينغ بعد ست ساعات فقط من تأكيد مايويذر القتال.
وكان من المقرر أن يلتقي الطرفات في عرض في O2 Arena في 25 فبراير بعد أن شارك مايويذر الأخبار على موقع "إنستغرام" الخاص به وفقا لصحيفة "ديلي ميل".
وقال مايويذر: "لندن، 25 فبراير، إنها رسمية. سيكون معرضي الأول في المملكة المتحدة في O2 Arena. التذاكر ستطرح للبيع الاسبوع المقبل، ابقوا متابعين".
ومع ذلك، أعلن هاريسون بعد ذلك أنه سينسحب من القتال بعد ساعات فقط بسبب الإصابة، وسيصبح أحد أسرع انسحابات القتال في التاريخ حسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل".
وكتب هاريسون: "بشكل مدمر، ركبتي لن تسمح بذلك، بدأت المناقشات حول القتال قبل بضعة أيام مع فريق مايويذر وأعتقد بصدق أنني سأكون على ما يرام في معركة ملاكمة، حتى مع الحاجة إلى جراحة في ركبتي".
وتابع: "لقد عززت تدريبي بمجرد بدء المناقشات ولكن على الفور تقريبًا انتفخت ركبتي ولا أستطيع المشي، وسادات الضرب جيدة، لكن الحركة وخفة الحركة اللازمتين للصراع والقتال على وجه الخصوص غير ممكنة".
وأتم: "يتفق الجراح الخاص بي على أن هذا لن يكون ممكنًا وأنا محطم في القلب تمامًا. هذه المعركة وكل ما كان سيأتي معها كان سيغير حياتي".
كما أكد هاريسون أنه لم يخرق أي عقد من خلال انسحابه وأشاد بمايويذر كملاكم.
وأضاف: "علاوة على ذلك، لم يتم استلام أو توقيع أي عقد لهذا الغرض، أنا متعاقد حصريًا مع ONE وقد اتصلت بهم للحصول على إذن والتوقيع، بدون استلام العقد ومراجعة ONE والموافقة علي، لم يتم تأكيد أي شيء".
وواصل: "فلويد هو أعظم ملاكم في كل العصور وكنت أرغب في وصف نفسي بشكل جيد. ليس فقط من أجلي ولكن لمجتمع موياي تاي بأسره".
وقال هاريسون: "أنا أشعر بالإطراء الشديد لكوني قد اقتربت من هذه المعركة وأعتقد حقًا أنه كان بإمكاني القيام بعمل جيد فيها. ولكن، كما هي الأمور، سألتزم بالجراحة الأسبوع المقبل، آمل حقًا عندما أتعافى أن نتمكن من جعل هذه المعركة تحدث".
ولم يقاتل الملاكم الأسطوري مايويذر، 46 عامًا، في مباراة احترافية منذ عام 2017، لكنه شارك في العديد من المعارك الاستعراضية ضد أمثال لوجان بول وديجي وميكورو أساكورا خلال السنوات الأخيرة.
وكانت آخر معارك له في مسيرته الرسمية في الملاكمة في عام 2017، عندما هزم نجم MMA كونور مكجريجور ليوسع سجله القتالي إلى 50-0، مع 27 KOs.
واشتهر خلال حياته المهنية بانتصاراته الشهيرة ضد مقاتلين مثل ريكي هاتون وأوسكار دي لا هويا وماني باكياو وغيرهم.
ولم يقاتل مايويذر قط خارج الولايات المتحدة عندما كان ملاكمًا محترفًا، لكنه اقترح أنه سيقاتل في إنجلترا لأول مرة عند مناقشة جولته في المعرض في وقت سابق من يناير.
وهاريسون، هو مقاتل مواي تاي حاصل على أوسمة ينحدر من ليدز ولديه سجل من 90 فوزًا و25 خسارة وتعادلين في مسيرته - مع 50 من انتصاراته من قبل KO.
وحسب "ديلي ميل" فإنه بعد انسحاب هاريسون، يأمل مايويذر في إيجاد بديل لمعركته.