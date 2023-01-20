ليام هاريسون ينسحب من مواجهة فلويد مايويذر بعد إعلان الأخير موعد المواجهة

وقال مايويذر: "لندن، 25 فبراير، إنها رسمية. سيكون معرضي الأول في المملكة المتحدة في O2 Arena. التذاكر ستطرح للبيع الاسبوع المقبل، ابقوا متابعين".

ومع ذلك، أعلن هاريسون بعد ذلك أنه سينسحب من القتال بعد ساعات فقط بسبب الإصابة، وسيصبح أحد أسرع انسحابات القتال في التاريخ حسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل".

وكتب هاريسون: "بشكل مدمر، ركبتي لن تسمح بذلك، بدأت المناقشات حول القتال قبل بضعة أيام مع فريق مايويذر وأعتقد بصدق أنني سأكون على ما يرام في معركة ملاكمة، حتى مع الحاجة إلى جراحة في ركبتي".