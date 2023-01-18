زوجة نادال تبكي في المدرجات بعد إصابته وخروجه من "أستراليا المفتوحة" (فيديو)
انهارت زوجة الإسباني رافائيل نادال بالبكاء في المدرجات عقب هزيمة زوجها في الدور الثاني من بطولة أستراليا المفتوحة للتنس عقب إصابته خلال مواجهة الأمريكي ماكنزي ماكدونالد.
وبدا أن نادال تعرض لمشكلة في الفخذ الأيسر خلال المجموعة الثانية على ملعب رود ليفر ليتلقى العلاج خارج الملعب بينما كان متأخرا 6-4 و5-3.
وفشل نادال في الدفاع عن لقبه، حيث عانى من الإصابة قبل أن يخسر في مجموعات متتالية أمام ماكدونالد، وطلب اللاعب الحائز على 22 بطولة كبرى وقتا مستقطعا لتلقي العلاج.
وخسر المصنف الأول مجموعة وفقد إرساله أمام اللاعب المصنف 65 عندما بدا أنه أصيب، ليتجهم اللاعب الإسباني الفور وبعد أن واصل ماكدونالد إرساله ليتقدم 5-3 في المجموعة الثانية ليطلب نادال تلقي العلاج مرة أخرى.
وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أنه عند مغادرته الملعب، شوهدت زوجته، ماريا بيريلو، وهي تمسح الدموع من عينيها حيث خيم الحزن على فريقه المعاون مع اقتراب الفائز بالبطولات الكبرى 22 مرة على ما يبدو من نهاية مسيرته المتألقة.
ومع ذلك، عاد نادال إلى الملعب وحمل مضربه وسط تصفيق حماسي من الجماهير المتجمعة في ملعب رود ليفر في ملبورن بارك.
وكان من الواضح أن نادال كان يعاني من الألم ويكافح من أجل الفوز حيث أنهى ماكدونالد أكبر فوز في مسيرته 6-4 و6-4 و7-5 على النجم الإسباني الذي أصيب الإحباط، وتجادل عدة مرات مع الحكم الرئيسي.
ماريا، التي ظلت بعيدة عن الأضواء طوال معظم مسيرة نادال المهنية، عقدت قرانها مع أيقونة التنس في أكتوبر/تشرين الأول 2019 بعد أن كانت على علاقة منذ 2005.
وأنجب الزوجان طفلهما الأول في عام 2022.
وهذه المرة السادسة في مسيرته الكبرى التي ينهي إحدى المباريات بالانسحاب بسبب الإصابة أو المرض، مما تسبب في خروجه مبكرا من أولى البطولات الأربع الكبرى للعام.
وانسحب في دور الثمانية، عام 2010، ضد آندي موراي بسبب إصابة في الركبة وتعرض لإصابة شديدة في عضلات الفخذ الخليفة في العام التالي في الخسارة الثامنة والأخيرة أمام مواطنه ديفيد فيرير.
وانسحب نادال من بطولة أستراليا المفتوحة في 2013 بفيروس في المعدة، وعانى من إصابة في الظهر في فترة الإحماء قبل أن يخسر نهائي 2014 أمام السويسري ستان فافرينكا.
وفي العام 2018، انسحب الإسباني العظيم من دور النهائي أمام مارين شيليتش بسبب مشكلة في الفخذ.
وفاز نادال العام الماضي أخيرا بلقب بطولة أستراليا المفتوحة للمرة الثانية، بعد 13 عامًا من أول لقب له، بعد تأخره في مجموعتين ليهزم الروسي دانييل ميدفيديف في مباراة كلاسيكية.
عانى نادال من مشاكل الإصابة طوال موسم 2022 أيضًا، واضطر إلى الانسحاب من مواجهته في قبل نهائي بطولة ويمبلدون ضد "نيك كيريوس".