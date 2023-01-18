زوجة نادال تبكي في المدرجات بعد إصابته وخروجه من "أستراليا المفتوحة" (فيديو)

انهارت زوجة الإسباني رافائيل نادال بالبكاء في المدرجات عقب هزيمة زوجها في الدور الثاني من بطولة أستراليا المفتوحة للتنس عقب إصابته خلال مواجهة الأمريكي ماكنزي ماكدونالد.

وبدا أن نادال تعرض لمشكلة في الفخذ الأيسر خلال المجموعة الثانية على ملعب رود ليفر ليتلقى العلاج خارج الملعب بينما كان متأخرا 6-4 و5-3.

وفشل نادال في الدفاع عن لقبه، حيث عانى من الإصابة قبل أن يخسر في مجموعات متتالية أمام ماكدونالد، وطلب اللاعب الحائز على 22 بطولة كبرى وقتا مستقطعا لتلقي العلاج.

وخسر المصنف الأول مجموعة وفقد إرساله أمام اللاعب المصنف 65 عندما بدا أنه أصيب، ليتجهم اللاعب الإسباني الفور وبعد أن واصل ماكدونالد إرساله ليتقدم 5-3 في المجموعة الثانية ليطلب نادال تلقي العلاج مرة أخرى.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أنه عند مغادرته الملعب، شوهدت زوجته، ماريا بيريلو، وهي تمسح الدموع من عينيها حيث خيم الحزن على فريقه المعاون مع اقتراب الفائز بالبطولات الكبرى 22 مرة على ما يبدو من نهاية مسيرته المتألقة.