آندي موراي: سأعتزل التنس إذا تعرضت لإصابة خطيرة أخرى

تعهد آندي موراي، الحاصل على ثلاثة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى للتنس، بمواصلة المنافسة طالما أن جسده يسمح بذلك، لكنه قال إنه سيعتزل اللعبة إذا تعرض لإصابة خطيرة أخرى.

ويحتل موراي المصنف الأول على العالم سابقًا المركز الـ 49 حاليًا في تصنيف اتحاد اللاعبين المحترفين بعدما واجه الكثير من الإصابات خلال مسيرته، بما في ذلك خضوعه لأكثر من جراحة في الفخذ في 2018 و2019.

وقال موراي البالغ من العمر 35 عامًا: "سأستمر في اللعب طالما سمح لي جسدي بذلك".

وأضاف: "لكن لا يمكنني ضمان هذا الأمر مع تقدمي في السن ومشكلات الإصابات التي عانيت منها. إذا تعرضت لإصابة خطيرة أخرى فإنني ربما لن أحاول العودة للمنافسات".