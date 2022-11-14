وفاة أنتوني جونسون نجم UFC السابق عن 38 عامًا

وفي سبتمبر 2021 ، قال جونسون عبر حسابه على "إنستغرام" إنه بحاجة إلى "أكبر قدر ممكن من الصلوات" وكان في معركة مع المرض، مشيرًا إلى أنه ليس مصابًا بكورونا.. ثم في الـ17 من مايو، أكد جونسون أنه تلقى أخبارًا سارة من طبيبه، قائلًا إن هناك "تحسنًا كبيرًا".

ولكن في أواخر أكتوبر الماضي، تحدث مدير أعمال جونسون إلى شبكة ESPN، قائلًا إن جونسون "يمر ببعض المشاكل الصحية في الوقت الحالي.. إن الأمر لا يسير بشكل جيد".

وأعرب دانييل كورمير، وهو أحد لاعبي فنون القتال المختلطة، عن تعازيه الحارة عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقاتل جونسون في UFC من 2007 إلى 2017، وخسر مرتين على وجه الخصوص أمام كورمير في منافسات الوزن الثقيل، كما تنافس جونسون في ثلاث فئات للوزن على UFC وأثبت سمعته باعتباره لاعبًا قويًّا ومفضلًا لدى المعجبين.

ولكن جونسون تقاعد في عام 2017 من UFC بعد خسارة لقبه الثاني أمام كورمير، لكنه عاد إلى المنافسة مع منظمة Bellator في مباراة واحدة في عام 2021 قبل أن تتفاقم مشاكله الصحية.