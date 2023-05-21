NBA.. ناجتس يتقدم 3-0 على ليكرز ويضع قدما في نهائي دوري السلة الأمريكي
سجل جمال موراي 30 من نقاطه الـ37 في الشوط الأول ليحكم دنفر ناجتس قبضته في نهائي القسم الغربي بفوزه 119-108 على مضيفه لوس أنجليس ليكرز، يوم الأحد، وتقدم 3-صفر ليقترب من نهائي دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.
وأحرز نيكولا يوكيتش 15 نقطة في الربع الرابع، وأنهى أفضل لاعب في الدوري مرتين اللقاء مسجلا 24 نقطة بجانب تقديم ثماني تمريرات حاسمة والاستحواذ على ست كرات مرتدة.
وأصبح ناجتس، متصدر القسم الغربي، على بعد انتصار واحد من بلوغ نهائي الدوري لأول مرة في تاريخه، ويمكنه التأهل في المباراة الرابعة، بالسلسلة التي تحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات، غدا الاثنين في لوس أنجليس.
ولم يسبق لفريق في تاريخ الدوري الأمريكي للمحترفين أن تعافى من التأخر 3-صفر في سلسلة إقصائية.
وسجل أنطوني ديفيز 28 نقطة واستحوذ على 18 كرة مرتدة لصالح ليكرز، الذي احتل المركز السابع في ترتيب الغرب.
وأضاف ليبرون جيمس 23 نقطة و12 تمريرة حاسمة واستحوذ على سبع كرات مرتدة، مقابل 23 نقطة لأوستن ريفز مع الاستحواذ على سبع كرات مرتدة.
ونجح جيمس في ثلاث رميات ثلاثية من تسع محاولات بالمباراة، وإجمالي 19 محاولة بالسلسلة.
ويتقدم ميامي هيت 2-صفر على بوسطن سيلتيكس في نهائي القسم الشرقي.