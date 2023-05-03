NBA.. ليكرز يصمد أمام صحوة وريورز ليفوز 117-112 بعد أداء مذهل من ديفيز

صمد لوس أنجليس ليكرز أمام صحوة جولدن ستيت وريورز، حامل اللقب، ليفوز على مضيفه 117-115 بفضل أداء مذهل من أنطوني ديفيز في الأدوار الإقصائية بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، يوم الأربعاء.

ويتقدم ليكرز 1-صفر في الدور قبل النهائي للقسم الغربي قبل إقامة المباراة الثانية مساء الخميس على الملعب ذاته.

وارتقت المواجهة المنتظرة بين ليكرز ووريورز لأول مرة في 32 عاما في الأدوار الإقصائية لمستوى التوقعات.

وبدأ وريورز المباراة بشكل رائع بفضل كلاي طومسون وتقدم 10-2 مع إجباره ليكرز على الاكتفاء بمحاولات من مدى متوسط أو بعيد عن السلة.