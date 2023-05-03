NBA.. ليكرز يصمد أمام صحوة وريورز ليفوز 117-112 بعد أداء مذهل من ديفيز
صمد لوس أنجليس ليكرز أمام صحوة جولدن ستيت وريورز، حامل اللقب، ليفوز على مضيفه 117-115 بفضل أداء مذهل من أنطوني ديفيز في الأدوار الإقصائية بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، يوم الأربعاء.
ويتقدم ليكرز 1-صفر في الدور قبل النهائي للقسم الغربي قبل إقامة المباراة الثانية مساء الخميس على الملعب ذاته.
وارتقت المواجهة المنتظرة بين ليكرز ووريورز لأول مرة في 32 عاما في الأدوار الإقصائية لمستوى التوقعات.
وبدأ وريورز المباراة بشكل رائع بفضل كلاي طومسون وتقدم 10-2 مع إجباره ليكرز على الاكتفاء بمحاولات من مدى متوسط أو بعيد عن السلة.
وأحرز ليكرز محاولة واحدة من أول ثماني محاولات له على السلة في بداية المباراة قبل أن يطلب مدربه درافين هام وقتا مستقطعا.
وأدرك هام مشكلة فريقه حيث طلب المزيد من التوغل إلى منطقة أسفل السلة لتنجح محاولات الفريق.
وبالفعل استفاد الفريق من نقطة قوته بوجود ديفيز أسفل السلة لينهي الربع الأول بإحراز 14 نقطة.
وعلى الجانب الآخر، تجاوز ستيفن كري بداية صعبة وأحرز ثماني نقاط ليتقدم وريورز 31-29 بنهاية الربع الأول.
وواصل ليكرز الاعتماد على نقاط قوته وديفيز الذي أنهى الشوط الأول بإحراز 23 نقطة وهي الأفضل في مسيرته في مباراة بالأدوار الإقصائية.
وأدرك ديفيز التعادل 44-44 بعد ست دقائق من الربع الثاني ليرتفع عدد نقاط ليكرز من منطقة أسفل السلة إلى 24 نقطة مقابل 12 نقطة لمضيفه.
كما استفاد ليكرز من ارتكاب وريورز العديد من الأخطاء الشخصية ليحرز 16 من 17 رمية حرة.
وعلى الجانب الآخر، استمر اعتماد وريورز على الرميات الثلاثية وهي السمة الدائمة للفريق تحت قيادة المدرب ستيف كير إذ أنهى المباراة بإحراز 21 من 53 محاولة مقابل ست رميات ثلاثية فقط لليكرز.
وأحرز وريورز 13 رمية ثلاثية في الشوط الأول منها أربع رميات لكل من طومسون وجوردان بول الذي أحرز 13 نقطة في الربع الثاني.
وسجل ليبرون جيمس ودينيس شرودر أربع نقاط ليتقدم ليكرز 63-58، لكن بول أحرز رمية ثلاثية بالإضافة إلى رمية حرة هي الأولى لوريورز في المباراة ليقلص النتيجة قبل 33.3 ثانية من نهاية الربع الثاني.
وعاد أندرو ويغنز ليحرز رميتين حرتين ليعيد التفوق لصالح وريورز لكن جيمس أنهى الشوط الأول لصالح ليكرز 65-64.
وتبادل الفريقان التسجيل في أول أربع دقائق من الربع الثالث إلى أن أحرز ليكرز خمس نقاط متتالية ليتقدم 78-73.
وقلص كري، الذي أصبح أول لاعب يحرز 50 نقطة في مباراة سابعة بالأدوار الإقصائية عندما قاد وريورز للفوز على سكرامنتو كينجز يوم الأحد، الفارق برميته الثلاثية الثالثة في المباراة.
وتفوق ليكرز على وريورز في الرميات الثلاثية ليتقدم 86-76، ليقرر كير إراحة كري وويغينز.
ورغم تقليص وريورز الفارق بفضل طومسون عاد ليكرز ليستعيد التقدم 96-86 قبل أن يحرز كيفون لوني، الذي استحوذ على 23 كرة مرتدة، نقطتين في نهاية الربع الثالث.
واستعاد كري لمسته السحرية في بداية الربع الأخير ليقلص النتيجة إلى 99-95.
لكن ليكرز واصل الاعتماد على ديفيز في منطقة أسفل السلة ليعزز تفوقه إلى 112-98 قبل ست دقائق من النهاية.
وطلب كير وقتا مستقطعا لينتفض وريورز بفضل ثلاث رميات ثلاثية كما أحرز كري ثلاث نقاط أخرى ليدرك حامل اللقب التعادل 112-112 مع تبقي أقل من دقيقتين.
وأوقف دي أنجيلو راسل صيام ليكرز عن التسجيل لأكثر من أربع دقائق ليمنحه التفوق بنقطتين.
وأهدر وريورز العديد من المحاولات قبل أن يحسم ليكرز الفوز في الثواني الأخيرة.
وأحرز ليكرز 25 من 29 رمية حرة، فيما حصل وريورز على ست رميات حرة فقط طيلة المباراة أضاع واحدة منها.
وتصدر ديفيز قائمة مسجلي ليكرز برصيد 30 نقطة كما استحوذ على 23 كرة مرتدة، فيما أضاف جيمس 22 نقطة.
وكان كري الأكثر تسجيلا في صفوف وريورز وله 27 نقطة، كما أضاف طومسون 25 نقطة.