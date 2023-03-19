UFC 286.. ليون إدواردز يهزم كامارو عثمان ويحافظ على لقب بطولة العالم للوزن المتوسط
شهدت منافسات UFC 286 التي أقيمت في لندن عدة نزالات قوية، أبرزها نزال البريطاني ليون إدواردز والنيجيري كامارو عثمان على لقب بطولة العالم في الوزن المتوسط.
وتمكن إدواردز من الحفاظ على لقبه في نزال ثأري بين البطلين، حيث توج النجم البريطاني باللقب في 2022 بعد الفوز على نظيره النيجيري بالضربة القاضية.
وخلال النزال في لندن تمكن ليون إدواردز من الحفاظ على اللقب بالنقاط، حيث كانت النتائج 48-46 و48-46 و47-47.
وتمكن المقاتل البريطاني من تقديم نزال جيد واختراق دفاع منافسه خلال النزال الذي شهد ندية كبيرة حتى النهاية.
وفي باقي نتائج منافسات UFC 286، فاز الأمريكي جاستن جايدثي على الأذربيجاني رافائيل فيزيف بالنقاط في الوزن الخفيف، وجاءت النتائج متقاربة 28-28 و28-28 و29-28.
كما فاز الأيسلندي غونار نيلسون بالضربة القاضية على الأمريكي برايان باربيرينا في الجولة الأولى لفئة الوزن المتوسط، وفازت البرازيلية جينفر مايا على الأسترالية كيسي أونيل في وزن الذبابة بالنقاط 30-27 و29-28 و29-28.
وفاز الإيطالي مارفين فيتوري على الجورجي رومان دوليدزي في الوزن المتوسط بالنقاط وبإجماع الحكام 29-28 و29-28 و30-27.