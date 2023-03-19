UFC 286.. ليون إدواردز يهزم كامارو عثمان ويحافظ على لقب بطولة العالم للوزن المتوسط

شهدت منافسات UFC 286 التي أقيمت في لندن عدة نزالات قوية، أبرزها نزال البريطاني ليون إدواردز والنيجيري كامارو عثمان على لقب بطولة العالم في الوزن المتوسط.

وتمكن إدواردز من الحفاظ على لقبه في نزال ثأري بين البطلين، حيث توج النجم البريطاني باللقب في 2022 بعد الفوز على نظيره النيجيري بالضربة القاضية.

وخلال النزال في لندن تمكن ليون إدواردز من الحفاظ على اللقب بالنقاط، حيث كانت النتائج 48-46 و48-46 و47-47.

وتمكن المقاتل البريطاني من تقديم نزال جيد واختراق دفاع منافسه خلال النزال الذي شهد ندية كبيرة حتى النهاية.