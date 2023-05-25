استبعاد مايكل يمر من بطولة ليون للتنس بعد تحطيم مضربه على كرسي الحكم (فيديو)
استُبعد مايكل يمر من بطولة ليون المفتوحة للتنس بعد أن حطم مضربه على كرسي الحكم الرئيسي بعد مشادة بينهما.
وكان السويدي يمر يلعب مع الفرنسي آرتور فيس في دور الـ16 للبطولة ذات الـ 250 نقطة ضمن بطولات اتحاد اللاعبين المحترفين عندما دخل اللاعب البالغ عمره 24 عاما في مشادة مع الحكم بشأن ضربة، وأشار إلى علامة على الأرض الرملية لإثبات صحة رأيه.
وقال الحكم إنه شاهد الكرة ترتد على الخط، لكن يمر المصنف الـ 53 عالميا كان غاضبا لأن الحكم لم ينزل من كرسيه لإلقاء نظرة فاحصة عن قرب.
وسأل يمر الحكم: "لماذا لم تفحص العلامة؟ هل تخبرني أنك لن تنزل وتتحقق من العلامة؟ لم أشهد أبدا أن أحد الحكام يقول: لن أنزل لأتحقق من العلامة، هذا لن يحدث".
واستمر يمر في اللعب لكن بعد كسر فيس إرسال منافسه وتقدمه 6/5 في المجموعة الافتتاحية، فقد اللاعب السويدي أعصابه وحطم مضربه مرتين على جانب كرسي الحكم، وكسره وألقى بالمقبض على الملعب.
ومع استياء الجماهير من الأمر بصوت مرتفع، ناقش الحكم الأمر مع مسؤول البطولة، الذي أبلغ يمر باستبعاده.
وتقبل اللاعب السويدي القرار وهنأ فيس، الذي تأهل إلى دور الثمانية لمواجهة المصنف الأول فيلكس أوجيه-ألياسيم.