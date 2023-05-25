استبعاد مايكل يمر من بطولة ليون للتنس بعد تحطيم مضربه على كرسي الحكم (فيديو)

استُبعد مايكل يمر من بطولة ليون المفتوحة للتنس بعد أن حطم مضربه على كرسي الحكم الرئيسي بعد مشادة بينهما.

وكان السويدي يمر يلعب مع الفرنسي آرتور فيس في دور الـ16 للبطولة ذات الـ 250 نقطة ضمن بطولات اتحاد اللاعبين المحترفين عندما دخل اللاعب البالغ عمره 24 عاما في مشادة مع الحكم بشأن ضربة، وأشار إلى علامة على الأرض الرملية لإثبات صحة رأيه.

وقال الحكم إنه شاهد الكرة ترتد على الخط، لكن يمر المصنف الـ 53 عالميا كان غاضبا لأن الحكم لم ينزل من كرسيه لإلقاء نظرة فاحصة عن قرب.