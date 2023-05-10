NBA.. سيكسرز يستغل نسبة سيلتيكس السيئة في التصويب ليتقدم 3-2 في الأدوار الإقصائية

ودخل سيكسرز المباراة بمعنويات مرتفعة بعدما نجا من رمية ماركوس سمارت الثلاثية في المباراة الرابعة ليفوز ويدرك التعادل 2-2.

وبعد تقدم سيلتيكس في بداية المباراة فرض الفريق الضيف سيطرته لينهي الربع الأول لصالحه 33-26 بفضل 11 نقطة لكل من تايريز ماكسي وجويل إمبيد، الفائز بجائزة أفضل لاعب هذا الموسم.

وجاء الربع الثاني كارثيا لسيلتيكس، حيث اكتفى الفريق بأربع تصويبات صحيحة من أصل 16 محاولة بإجمالي تسع نقاط.

وأنقذت الرميات الحرة صاحب الأرض، حيث سجل 14 رمية بينما واصل إمبيد تألقه وأضاف عشر نقاط أخرى لينتهي الشوط الأول بتفوق سيكسرز 58-49.

وحافظ سيكسرز على تقدمه بعد الاستراحة على الرغم من تحسن نسبة تصويبات سيلتيكس.

ولم يستطع صاحب الأرض تقليص الفارق إلى أقل من عشر نقاط، حيث وصلت النتيجة إلى 88-69 قبل أن يحرز جيسون تيتوم رمية ثلاثية لصالح سيلتيكس.