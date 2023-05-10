NBA.. سيكسرز يستغل نسبة سيلتيكس السيئة في التصويب ليتقدم 3-2 في الأدوار الإقصائية
استغل فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز معاناة بوسطن سيلتيكس في التصويب ليفوز 115-103 على مضيفه في الأدوار الإقصائية بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، يوم الأربعاء.
ويتقدم سيكسرز 3-2 في السلسلة التي تُحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات في قبل نهائي القسم الشرقي.
ويحتاج سيكسرز إلى فوز واحد لبلوغ نهائي الشرق للمرة الأولى منذ 2001.
وسيكون سيلتيكس، وصيف حامل اللقب، بحاجة للفوز في المباراة المقبلة على أمل مد السلسلة إلى مواجهة سابعة في بوسطن الأسبوع المقبل.
ودخل سيكسرز المباراة بمعنويات مرتفعة بعدما نجا من رمية ماركوس سمارت الثلاثية في المباراة الرابعة ليفوز ويدرك التعادل 2-2.
وبعد تقدم سيلتيكس في بداية المباراة فرض الفريق الضيف سيطرته لينهي الربع الأول لصالحه 33-26 بفضل 11 نقطة لكل من تايريز ماكسي وجويل إمبيد، الفائز بجائزة أفضل لاعب هذا الموسم.
وجاء الربع الثاني كارثيا لسيلتيكس، حيث اكتفى الفريق بأربع تصويبات صحيحة من أصل 16 محاولة بإجمالي تسع نقاط.
وأنقذت الرميات الحرة صاحب الأرض، حيث سجل 14 رمية بينما واصل إمبيد تألقه وأضاف عشر نقاط أخرى لينتهي الشوط الأول بتفوق سيكسرز 58-49.
وحافظ سيكسرز على تقدمه بعد الاستراحة على الرغم من تحسن نسبة تصويبات سيلتيكس.
ولم يستطع صاحب الأرض تقليص الفارق إلى أقل من عشر نقاط، حيث وصلت النتيجة إلى 88-69 قبل أن يحرز جيسون تيتوم رمية ثلاثية لصالح سيلتيكس.
وانتفض سيلتيكس لفترة قصيرة في بداية الربع الأخير ليقلص الفارق إلى 11 نقطة.
لكن سرعان ما استعاد سيطرته بفضل ست نقاط متتالية من ثلاثيتين من ماكسي وإمبيد.
وواصل سيكسرز تسجيل الرميات الثلاثية ليتقدم 113-92 قبل أربع دقائق من النهاية ويقرر جو مازولا مدرب سيلتيكس إشراك البدلاء مع استسلامه للهزيمة.
وتصدر إمبيد قائمة مسجلي سيكسرز برصيد 33 نقطة كما أضاف زميله ماكسي 30 نقطة.
وكان تيتوم الأكثر تسجيلا في صفوف سيلتيكس وله 36 نقطة.