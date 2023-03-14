الموعد وأبرز النزالات المؤكدة في "راسلمينيا 39"
تجرى يومي الـ1 والـ2 من نيسان/أبريل المقبل في كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية منافسات "راسلمينيا الـ39" لمصارعة المحترفين، والتي من المنتظر أن تشهد عدة نزالات مهمة لدى الرجال والسيدات.
وقبل نحو أسبوعين من المنافسة المرتقبة ثمَّة عدة نزالات تم تحديدها وهي:
رومان رينز ضد كودي رونس على بطولة العالم WWE.
شارلوت فلير ضد ريا ريبلي على بطولة سماكداون للسيدات.
أوستن ثيري ضد جون سينا على بطولة الولايات المتحدة الأمريكية.
جونتر ضد تيبا على بطولة الإنتركونتيننتال.
لوغان بول ضد سيث رولينز.
بروك ليسنر ضد أوموس.
بيكي لانش وليتا وتريش ستارتوس ضد بايلي، وداكوتا كاي وإيو سكي في نزال فرق السيدات.
ولا تزال عدة نزالات لم تحدد بشكل نهائي في انتظار تحديدها في الأيام المقبلة، وأبرزها نزالات، روندا روزي ضد شينا باسزلر إذ تتنافسان على لقب السيدات.
وبراي وايت ضد بوبي لاشلي، وري ميستيريو ضد دومينيك ميستيريو، وإيدج ضد فين بالور.
ويحرص جون سينا على المشاركة في راسلمينيا الـ39، نظرًا لأنه مزيج من الأداء في أكبر عرض لهذا العام والقيام بذلك في مقر عمله الحالي (عمله السينمائي) في لوس أنجلوس.
وبدأ جون سينا، البالغ من العمر 45 عامًا، مسيرته مع المصارعة في 1999.