الموعد وأبرز النزالات المؤكدة في "راسلمينيا 39"

تجرى يومي الـ1 والـ2 من نيسان/أبريل المقبل في كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية منافسات "راسلمينيا الـ39" لمصارعة المحترفين، والتي من المنتظر أن تشهد عدة نزالات مهمة لدى الرجال والسيدات.

وقبل نحو أسبوعين من المنافسة المرتقبة ثمَّة عدة نزالات تم تحديدها وهي:

رومان رينز ضد كودي رونس على بطولة العالم WWE.

شارلوت فلير ضد ريا ريبلي على بطولة سماكداون للسيدات.

أوستن ثيري ضد جون سينا على بطولة الولايات المتحدة الأمريكية.

جونتر ضد تيبا على بطولة الإنتركونتيننتال.

لوغان بول ضد سيث رولينز.

بروك ليسنر ضد أوموس.

بيكي لانش وليتا وتريش ستارتوس ضد بايلي، وداكوتا كاي وإيو سكي في نزال فرق السيدات.