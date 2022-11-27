WWE: تريبل إتش يلمح لإلغاء عرض "هيل إن سيل".. والإصابة تهدد راندي أورتن بالاعتزال

أجرى تريبل إتش، رئيس المصارعة الحرة للمحترفين WWE، عدة تغييرات على أحداث اللعبة الاستعراضية منذ توليه المسؤولية، حيث أدخل سلسلة "سيرفايفر وور جيمز" إلى الأحداث الرئيسية مع زيادة التكهنات بشأن إلغاء بعض المنافسات الأخرى مثل "هيل إن سيل".

وعندما سئل خلال مؤتمر صحفي عقد مؤخرا، بعد عرض سلسلة سيرفايفر وور جيمز عما إذا كانت وور جيمز ستكون من تقاليد سلسلة سيرفايفر، علق تريبل إتش، قائلا "أعتقد أننا سنرى. لقد نجح الأمر بشكل لا يصدق الليلة، لقد كان مثيرًا للغاية، سنرى كيف ستسير الأمور".

وأضاف "في عملية النظر في جدول النزالات من عام إلى عام، ومعرفة إلى أين تذهب الأمور وتنتهي، أعتقد أن الليلة كانت ناجحة للغاية، لذا أشعر بالإيجابية. سنرى إلى أين يأخذنا المستقبل".

وحولت WWE المباريات إلى أحداث مع "هيل إن سيل" و"موني إن ذا بنك" و"إكستريم رولز" و"إيملنيشن تشامبر"، الذي أصبح حدثا مباشرا متميزا يضم تلك النزالات، لكن هناك تقارير تفيد بأن تريبل إتش قد يعيد النظر في أحداث مثل هيل إن سيل، لكنه رد قائلا "أسمع هذه التكهنات بين المعجبين بشأن (هيل إن سيل) و(موني إن ذا بنك) و(إيملنيشن تشامبر)، بأن هذه الأشياء ربما يجب أن تختفي. سمعت بعضًا من ذلك".

وتابع: "أعتقد أنه يتعين علينا إعادة تقييم كل ذلك، وعلينا أن ننظر إلى ذلك في أحداث العام. ما هو أفضل مكان لوضع هذا؟ ما هي أفضل طريقة للترفيه عن جماهيرنا؟ ما هو الأكثر منطقية، واحدًا تلو الآخر. لا يختلف الأمر عن النظر إلى عرض ما والقول يجب أن تقدم هذه المباراة، لكن لا يمكن أن يبتعد عن بقية العرض، إنها القصة الكاملة لما نفعله الآن. ثم إنها أجندة عام كامل نضعها جميعًا معًا، هناك العديد من الأفكار لما نقوم به بحيث يتعين عليك أن تضع في اعتبارك كل هذه المستويات، وسوف نمضي قدمًا".

وأصبح هيل إن سيل حدثًا سنويًا في عام 2009 مع إقامة العديد من المباريات في هذا الحدث.