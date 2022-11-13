وليد كتيلة.. بطل تونسي صنع من الإعاقة أجنحة للتحليق عالميا (فيديو)

يرسم العدّاء التونسي وليد كتيلة صورة مشرقة عن رياضة العدو على الكراسي، وعن بلده تونس، بفضل مشاركاته اللافتة في المسابقات الدولية، متغلّبا على الإعاقة التي رافقته منذ الصّغر وجعلت منه نجما عند الكبر.

ووليد كتيلة هو عدّاء تونسي في اختصاص العدو على الكراسي، حقق أرقاما قياسية خصوصا في الألعاب البارالمبية بطوكيو سنة 2020، وبدأ مسيرته منذ أكثر من عشر سنوات، ثابر وواظب على التمارين وتمكن من تخليد اسمه في هذا الاختصاص.

وقال وليد كتيلة، في مقابلة مع "إرم نيوز"، إنّه أصيب بشلل دماغي حين كان صبيّا، ما أثر على المشي، لكنه يؤكد أنه كان حركيا جدّا ونشطا منذ الصغر، وأنّ الصدفة لعبت دورها، حيث شاهده مدرب تونسي، ويدعى رضا السوداني، فاقترح عليه تجربة خوض العدو على الكراسي.

ويؤكد وليد أنّه بمجرد بدء التمارين شعر أنه يقوم بكل ذلك بحب وغرام منذ البداية، وكان هدفه أن يستمتع بالتمارين رغم أن الظروف كانت صعبة جدا، بحسب وصفه، ولم يكن يفكّر في المشاركة في المسابقات الإقليمية والدولية.

ويقول وليد: "قدمت من عمري ومن حياتي بحب وإخلاص، وحين أرى علم تونس يرتفع عاليا في مسابقات أشارك فيها أشعر بفخر كبير لأنني أساهم في التعريف ببلادي، وكنت في مرحلة من المراحل سفيرا لبلادي وقدمت صورة جميلة لتونس، وهذا واجبي وأفتخر بذلك، وقد صبرت وضحيت كثيرا على امتداد 10 سنوات".