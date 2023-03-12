NBA.. صحوة ستيفن كري المتأخرة تقود وريورز للفوز على باكس بعد وقت إضافي

سجل ستيفن كري 20 نقطة، من إجمالي 36 له في أعلى رصيد بالمباراة، خلال آخر 1.51 دقيقة بالوقت الأصلي وفي الوقت الإضافي، ليقود جولدن ستيت وريورز، حامل اللقب، للفوز 125-116 على ضيفه ميلووكي باكس، متصدر القسم الشرقي بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وبعد تأخر وريورز 108-100 قبل نحو دقيقتين من النهاية، تألق كري بأداء فردي لينقل المواجهة إلى وقت إضافي، ويمنح وريورز فوزه السابع على التوالي في ملعبه.

ويحتل وريورز المركز السادس بالقسم الغربي بعد 35 انتصارا و33 هزيمة، فيما يبقى باكس على قمة الدوري رغم الهزيمة الـ 19 مقابل 48 انتصارا.