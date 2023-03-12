NBA.. صحوة ستيفن كري المتأخرة تقود وريورز للفوز على باكس بعد وقت إضافي
سجل ستيفن كري 20 نقطة، من إجمالي 36 له في أعلى رصيد بالمباراة، خلال آخر 1.51 دقيقة بالوقت الأصلي وفي الوقت الإضافي، ليقود جولدن ستيت وريورز، حامل اللقب، للفوز 125-116 على ضيفه ميلووكي باكس، متصدر القسم الشرقي بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.
وبعد تأخر وريورز 108-100 قبل نحو دقيقتين من النهاية، تألق كري بأداء فردي لينقل المواجهة إلى وقت إضافي، ويمنح وريورز فوزه السابع على التوالي في ملعبه.
ويحتل وريورز المركز السادس بالقسم الغربي بعد 35 انتصارا و33 هزيمة، فيما يبقى باكس على قمة الدوري رغم الهزيمة الـ 19 مقابل 48 انتصارا.
وكان باكس يطمح لثالث انتصار منذ خروج نجمه يانيس أنتيتوكومبو من التشكيلة الأساسية بسبب إصابة باليد اليمنى.
وحقق سكرامنتو كينغس صاحب المركز الثاني في الغرب الفوز على فينكس صنز 128-119، وهو فوزه الثامن في آخر تسع مباريات.
ووصل سكرامنتو إلى انتصاره الـ 40 لأول مرة منذ موسم 2005-2006 حين بلغ الأدوار الإقصائية لآخر مرة، كما تساوى مع انتصارات ممفيس غريزليز بالمركز الثاني في الغرب خلف المتصدر دنفر ناجتس. ويحتل صنز المركز الرابع في ترتيب الغرب.
وقاتل غريزليز للفوز 112-108 على دالاس مافريكس في رابع مباراة دون نجمه جا مورانت الغائب منذ نشر فيديو وهو يحمل سلاحا في ملهى ليلي.
وأحرز ديسموند بين وديفيد رودي 25 و24 نقطة لجريزليز.
وتفوق بوسطن سيلتيكس بقيادة جيسون تيتوم 134-125 على أتلانتا هوكس.
وسجل تيتوم 34 نقطة واستحوذ على 15 كرة مرتدة مع سيلتيكس صاحب المركز الثاني بالقسم الشرقي.