UFC281.. أليكس بيريرا يسقِط إديسانيا بالضربة القاضية ويتوج بطلا لوزن المتوسط (فيديو)

وتمثل "UFC281" الفعالية رقم 17 التي تنظمها يو إف سي في أبوظبي، منذ استضافة فعالية يو إف سي 112: إنفنسبل في أبريل لعام 2010.

واستضافت العاصمة الإماراتية خلال تلك الفترة تسعة نزالات للمنافسة على لقب بطولة العالم، شهدت فوز ثلاثة مقاتلين بأول ألقابهم على الإطلاق.

وتعد UFC (شركة الفنون القتالية المختلطة) الأبرز عالميًّا ومقرها مدينة لاس فيغاس بولاية نيفادا الأمريكية، وتتمتع الشركة بقاعدة تضم أكثر من 625 مليون مشجّع حول العالم، بما يشمل 178 مليون متابع عبر جميع مواقع التواصل الاجتماعي.

وتقوم الشركة بإنتاج أكثر من 40 فعالية حية سنويًّا في باقة من أبرز الصالات الرياضية حول العالم، كما تقوم ببثّ برامجها لما يزيد عن 900 مليون أسرة في أكثر من 170 دولة. ويضم سجل الشركة الحالي نخبة من أقوى رياضيي الفنون القتالية المختلطة ممن يمثلون أكثر من 75 دولة.