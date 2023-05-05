NBA.. كلاي طومسون يخطف الأضواء في تعادل غولدن ستيت واريورز مع لوس أنجليس ليكرز
سجل كلاي طومسون 30 نقطة خلال 31 دقيقة، في أعلى رصيد في المباراة، ونجح غولدن ستيت واريورز في تقييد أنطوني ديفيز ليسجل 11 نقطة فقط، ويحيي حامل اللقب آماله في قبل نهائي القسم الغربي بتغلبه 127/100 على لوس أنجليس ليكرز بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين في سان فرانسيسكو، الليلة الماضية.
وتعادل الفريقان بذلك 1/1 في السلسلة التي تحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات. وتنتقل المواجهة جنوبا لمسافة 400 ميل، إذ يستضيف لوس أنجليس ليكرز، صاحب المركز السابع في الغرب، المباراتين الثالثة والرابعة بدءا من مساء غد السبت.
وبعد أداء مذهل لديفيز في المباراة الأولى، حين سجل 30 نقطة واستحوذ على 23 كرة مرتدة، لم يدع له غولدن ستيت واريورز، السادس في ترتيب الغرب، أي مجال في المباراة الثانية.
وسجل غولدن ستيت واريورز 41 نقطة في الربع الثاني، ثم ضغط أكثر ليسجل 43 نقطة في الربع الثالث.
وفي المقابل تحسن أداء طومسون في المواجهة الثانية وأحرز 30 نقطة للمرة 17 في مسيرته بالأدوار الإقصائية، ونفذ ثماني رميات ثلاثية ناجحة على الأقل للمرة السادسة، معززا رقما قياسيا في الدوري.
وساهم ستيفن كري في الانتصار بتسجيل 20 نقطة وكان صاحب أكبر عدد من التمريرات الحاسمة (12).
وأضاف دريموند جرين 11 نقطة لغولدن ستيت واريورز، وكان الأكثر استحواذا على كرات مرتدة في اللقاء (11 مرة) كما وزع تسع تمريرات حاسمة.
وقاد ليبرون جيمس الزوار مسجلا 23 نقطة، مقابل 21 نقطة لروي هاتشيمورا، وعشر نقاط لدي أنجيلو راسل الذي مرر تسع كرات حاسمة.