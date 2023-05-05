NBA.. كلاي طومسون يخطف الأضواء في تعادل غولدن ستيت واريورز مع لوس أنجليس ليكرز

سجل كلاي طومسون 30 نقطة خلال 31 دقيقة، في أعلى رصيد في المباراة، ونجح غولدن ستيت واريورز في تقييد أنطوني ديفيز ليسجل 11 نقطة فقط، ويحيي حامل اللقب آماله في قبل نهائي القسم الغربي بتغلبه 127/100 على لوس أنجليس ليكرز بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين في سان فرانسيسكو، الليلة الماضية.

وتعادل الفريقان بذلك 1/1 في السلسلة التي تحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات. وتنتقل المواجهة جنوبا لمسافة 400 ميل، إذ يستضيف لوس أنجليس ليكرز، صاحب المركز السابع في الغرب، المباراتين الثالثة والرابعة بدءا من مساء غد السبت.

وبعد أداء مذهل لديفيز في المباراة الأولى، حين سجل 30 نقطة واستحوذ على 23 كرة مرتدة، لم يدع له غولدن ستيت واريورز، السادس في ترتيب الغرب، أي مجال في المباراة الثانية.