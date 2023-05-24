NBA.. تيتوم ينتفض ليحافظ على آمال سيلتيكس بالفوز على هيت
انتفض جيسون تيتوم في الشوط الثاني ليقود بوسطن سيلتيكس للفوز 116-99 على مضيفه ميامي هيت في نهائي القسم الشرقي بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، يوم الأربعاء.
ورغم الهزيمة ما زال هيت يتقدم 3-1 في السلسلة التي تحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات.
وسيكون على سيلتيكس تحقيق أمر استثنائي لم يحدث في تاريخ البطولة، حيث لم يستطع أي فريق التعافي من تأخره 3-صفر في سلسلة تحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات.
وتعود السلسلة إلى بوسطن في المباراة الخامسة، فيما سينتظر دنفر ناغتس الفائز في النهائي بعد فوزه 4-صفر على لوس أنجليس ليكرز.
واستهل سيلتيكس المباراة بشكل جيد مع اعتماده على اختراق دفاع هيت والتسجيل من أسفل السلة.
لكن هيت انتبه إلى محاولات سيلتيكس وأجبر ضيفه على الاعتماد على الرميات الثلاثية التي لم ينجح بها في البداية سوى آل هورفورد.
وانتزع هيت التقدم 29-20 قبل أن يقلص سيلتيكس الفارق إلى ست نقاط في نهاية الربع الأول.
وتحسن أداء سيلتيكس بقيادة ديريك وايت وغرانت وليامز في ظل معاناة تيتوم الذي لم يسجل سوى محاولة واحدة كانت من رمية ثلاثية.
وأحرز سيلتيكس 17 نقطة مقابل خمس نقاط لهيت لينتزع التقدم 39-36.
وعاد الثنائي كاليب مارتن وجيب فينسنت للتألق في صفوف هيت الذي استعاد تفوقه 52-46.
وتبادل الفريقان التسجيل قبل أن يحرز مارتن نقطتين لينهي الشوط الأول لصالح هيت 56-50.
وبدأ سيلتيكس الربع الثالث بإحراز أربع رميات ثلاثية ليصل الإجمالي إلى 13 ثلاثية، وهو أفضل مما سجله في أول ثلاث مباريات.
وقلب الفريق الضيف تأخره بست نقاط إلى تقدم 68-61 مع تحسن الأداء الدفاعي لسيلتيكس بشكل واضح حيث أحرز 16 نقطة متتالية.
وأوقف جيمي باتلر انهيار هيت الذي فشل في التسجيل لأكثر من أربع دقائق.
ورغم إحراز باتلر تسع نقاط كان الرد يأتي سريعا من جانب سيلتيكس.
وارتفع الفارق إلى عشر نقاط لصالح سيلتيكس قبل أن يقلص هيت النتيجة إلى 81-77.
وأنهى سيلتيكس الربع الثالث لصالحه 88-79 بفضل تسجيل سبع رميات ثلاثية، بينما يدين هيت بالفضل لباتلر بعد إحرازه 15 نقطة.
واستهل هيت الربع الأخير بتسجيل أربع نقاط متتالية ليقلص النتيجة إلى 88-84.
لكن سيلتيكس رد بإحراز 12 نقطة متتالية ليفرض سيطرته على المباراة بقيادة تيتوم وجايلن براون.
ولم يستطع هيت التعافي ليستسلم للهزيمة وينجح سيلتيكس في تفادي خسارة أربع مباريات متتالية لأول مرة هذا الموسم.
وتصدر تيتوم قائمة مسجلي سيلتيكس برصيد 33 نقطة كما أحرز براون 17 نقطة.
وكان باتلر الأكثر تسجيلا في صفوف هيت وله 29 نقطة.