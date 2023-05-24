NBA.. تيتوم ينتفض ليحافظ على آمال سيلتيكس بالفوز على هيت

انتفض جيسون تيتوم في الشوط الثاني ليقود بوسطن سيلتيكس للفوز 116-99 على مضيفه ميامي هيت في نهائي القسم الشرقي بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، يوم الأربعاء.

ورغم الهزيمة ما زال هيت يتقدم 3-1 في السلسلة التي تحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات.

وسيكون على سيلتيكس تحقيق أمر استثنائي لم يحدث في تاريخ البطولة، حيث لم يستطع أي فريق التعافي من تأخره 3-صفر في سلسلة تحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات.

وتعود السلسلة إلى بوسطن في المباراة الخامسة، فيما سينتظر دنفر ناغتس الفائز في النهائي بعد فوزه 4-صفر على لوس أنجليس ليكرز.