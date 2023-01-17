الجماهير تستقبل ديوكوفيتش بتصفيق حاد مع انتصاره الأول في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس (فيديو)
استقبلت الجماهير نوفاك ديوكوفيتش بتصفيق حاد في أول مباراة له في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس بعدما تم ترحيله العام الماضي، حيث تغلب البطل تسع مرات على الإسباني روبرتو كارباييس باينا 6-3 و6-4 و6-صفر، اليوم الثلاثاء، في بداية مثالية لمحاولة الفوز باللقب.
وبعودته إلى ملبورن بارك بعد حرمان اللاعب الصربي من الدفاع عن لقبه العام الماضي بعد ترحيله لبلاده وسط غضب عام لعدم تلقيه لقاح كوفيد-19، أنقذ ديوكوفيتش ثلاث نقاط مبكرة لكسر الإرسال ليفوز بالمجموعة الأولى لتهتف الجماهير باسمه.
ولم تقف ضمادة مشدودة بقوة على فخده الأيسر بسبب شد في عضلات الفخذ الخلفية عانى منه في طريقه للفوز بلقب أديليد، عقبة أمام اللاعب البالغ عمره 35 عاما الذي كان يستمتع بوقته أمام جمهور ملعب رود ليفر حيث حسم المجموعة الثانية ليضاعف تقدمه.
وقدم ديوكوفيتش أداء قويا طوال المباراة وأثبت أنه المرشح الأوفر حظا للفوز باللقب والذي من شأنه أن يجعله يتساوى مع ألقاب حامل اللقب رافائيل نادال الحائز على 22 بطولة كبرى، وذلك من خلال سحق كارباييس باينا في مجموعة ثالثة من جانب واحد.