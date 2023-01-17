الجماهير تستقبل ديوكوفيتش بتصفيق حاد مع انتصاره الأول في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس (فيديو)

استقبلت الجماهير نوفاك ديوكوفيتش بتصفيق حاد في أول مباراة له في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس بعدما تم ترحيله العام الماضي، حيث تغلب البطل تسع مرات على الإسباني روبرتو كارباييس باينا 6-3 و6-4 و6-صفر، اليوم الثلاثاء، في بداية مثالية لمحاولة الفوز باللقب.

وبعودته إلى ملبورن بارك بعد حرمان اللاعب الصربي من الدفاع عن لقبه العام الماضي بعد ترحيله لبلاده وسط غضب عام لعدم تلقيه لقاح كوفيد-19، أنقذ ديوكوفيتش ثلاث نقاط مبكرة لكسر الإرسال ليفوز بالمجموعة الأولى لتهتف الجماهير باسمه.