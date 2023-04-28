NBA.. بوسطن سيلتكس يسجل 11 نقطة متتالية ليحسم فوزه على أتلانتا هوكس بالأدوار الإقصائية
سجل جايلن براون 32 نقطة وأضاف جيسون تيتوم 30 نقطة ليقودا بوسطن سيلتكس للفوز على مضيفه أتلانتا هوكس 128/120 في المباراة السادسة من السلسلة التي تحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات بالدور الأول للقسم الشرقي ضمن الأدوار الإقصائية بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، الليلة الماضية.
وسيلتقي بوسطن سيلتكس المصنف الثاني مع فيلادلفيا سفنتي سيكسرز المصنف الثالث في الدور الثاني من الأدوار الإقصائية على أن تقام المباراة الأولى يوم الإثنين المقبل في بوسطن.
وتأخر بوسطن 113/110 قبل نحو ست دقائق على النهاية بعد سلة ساحقة من كلينت كابيلا لكن سيلتيكس سجل 11 نقطة متتالية ليتقدم 121/113 بفضل ثلاث رميات ثلاثية متتالية من براون وأل هورفورد وتيتوم ثم سلة ساحقة من تيتوم قبل دقيقتين على النهاية.
وتصدر تراي يانغ مسجلي أتلانتا برصيد 30 نقطة وذلك في المباراة الرابعة على التوالي التي يسجل فيها 30 نقطة أو أكثر.
وسجل دي أندريه هانتر 20 نقطة بينما عاد ديغونتي موراي، الذي كان موقوفا في المباراة الخامسة من السلسلة بسبب التحام مع حكم، ليسجل 14 نقطة جميعها في الشوط الثاني، كما صنع عشر تمريرات حاسمة.