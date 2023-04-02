نتائج راسلمينيا 2023: ثيري يهزم جون سينا.. وميستيريو يفوز على ابنه (فيديو)

شهدت الليلة الأولى من عرض راسلمينيا 2023 في نسخته الـ39، التي أقيمت فجر الأحد، في ملعب صوفي بولاية كاليفورنيا الأمريكية، نزالات نارية، كان أبرزها مواجهة أوستن ثيري للنجم جون سينا، وصدام ري ميستيريو وابنه دومينيك.

ومن المقرر أن تقام الليلة الثانية من راسلمينيا الـ39، فجر الإثنين، بمواجهات قوية، أبرزها مواجهة النجم رومان رينز ضد كودي رودز.

نتائج عرض راسلمينيا 2023:

وفي المواجهة الأولى على بطولة الولايات المتحدة، تمكن أوستن ثيري من الفوز على جون سينا، حيث سدد له ضربة قوية، مستغلًا سقوط الحكم أرضًا وعدم رؤيته لما يحدث، ومن ثم نجح ثيري في إخضاع سينا وتثبيت أكتافه والفوز بالمباراة ليحتفظ بلقب "بطل أمريكا".