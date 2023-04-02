نتائج راسلمينيا 2023: ثيري يهزم جون سينا.. وميستيريو يفوز على ابنه (فيديو)
شهدت الليلة الأولى من عرض راسلمينيا 2023 في نسخته الـ39، التي أقيمت فجر الأحد، في ملعب صوفي بولاية كاليفورنيا الأمريكية، نزالات نارية، كان أبرزها مواجهة أوستن ثيري للنجم جون سينا، وصدام ري ميستيريو وابنه دومينيك.
ومن المقرر أن تقام الليلة الثانية من راسلمينيا الـ39، فجر الإثنين، بمواجهات قوية، أبرزها مواجهة النجم رومان رينز ضد كودي رودز.
نتائج عرض راسلمينيا 2023:
وفي المواجهة الأولى على بطولة الولايات المتحدة، تمكن أوستن ثيري من الفوز على جون سينا، حيث سدد له ضربة قوية، مستغلًا سقوط الحكم أرضًا وعدم رؤيته لما يحدث، ومن ثم نجح ثيري في إخضاع سينا وتثبيت أكتافه والفوز بالمباراة ليحتفظ بلقب "بطل أمريكا".
وفي مواجهة رباعية لفرق الزوجي، نجح فريق "ستريت بروفيتس" في هزيمة 3 فرق أخرى، خلال نزالات مثيرة، إذ يضم كل فريق اثنين من المصارعين.
كما تمكن سيث رولينز من هزيمة لوغان بول، في مباراة فردية لا تستهدف الفوز بأي حزام.
وفي المواجهة الرابعة، خلال ليلة "راسلمينيا 2023"، تمكن فريق المصارعة النسائية المكون من بيكي لينش وليتا وتريش ستراتوس من الفوز على فريق "كنترول" المكون من بايلي وداكوتا كلي وليو سكاي، في مواجهة ثلاث ضد ثلاث.
وفي المواجهة الخامسة، نجح المصارع المكسيكي ري ميستيريو في الفوز على ابنه دومينيك، حيث استطاع الأب ميتسيريو، تلقين ابنه درسًا وهزيمته بتثبيت الأكتاف.
وفي المواجهة السادسة، فازت ريا ريبلى على شارلوت فلير، لتنجح في حصد بطولة "سماك داون" للسيدات.
وتلقى المصارع ذا ميز هزيمة قاسية على يد مصارع يدعى بات مكافي.
وفي ختام الليلة، تمكن الثنائي كيفن أوينز وسامي زين، من هزيمة فريق ذا أوسوس، الذي يضم الأخوين التوأمين جاي وجيمي أوسو، وانتزاع لقب wwe للزوجي.