نتائج رويال رامبل 2023: كودي رودز يتوج بالمعركة الرجالية.. ورومان رينز يهزم كيفين أوينز (فيديو)
شهدت نزالات رويال رامبل 2023، التي أقيمت فجر اليوم الأحد، عدة عروض مثيرة تمثل بداية الطريق نحو الحدث الأضخم في عالم اللعبة "ريسلمانيا 2023".
وشارك في المعركة الملكية للرجال 30 مصارعا كان أبرزهم بروك ليسنر وبوب لاشلي وسيث رولينز.
وكانت المفاجأة هي عودة النجم الكبير كودي رودز إلى حلبات المصارعة الحرة بعد غياب استمر لعدة أشهر بسبب الإصابة التي تعرض لها قبل عرض قفص الجحيم 2022، ونجح رودز في إقصاء عدد كبير من المصارعين والفوز بالمعركة الملكية والتأهل رسميا لمهرجان الأحلام ريسلمانيا 39.
وفي مواجهة "حلبة الظلام" التي تقام للمرة الأولى في تاريخ رويال رامبل، تمكن المصارع الشهير براي وايت من الفوز على لويس إنغلز نايت، الذي فقد الوعي، ثم ظهرت شخصية العم هودي وهو يقف في مكان مرتفع وقام بالقفز على لويس وتحطمت المنصة بهما ليسقطا في أسفلها وظل وايت ينظر إليهما.
وفي بطولة السيدات لعرض "الرو"، تمكنت بيانكا بلير من الفوز على أليكسا بليس.
بينما شهدت المعركة الملكية للنساء، مشاركة 30 مصارعة أبرزهن بيكي لينش، وسونيا ديفيل، وليف مورغان، وريا ريبلي التي أظهرت قوتها في مواجهة نيا جاكس خلال نزال رويال رامبل للسيدات، لتتوج في النهاية باللقب وتتأهل إلى "ريسلمانيا 2023".
وفي النزال الأخير على لقب WWE يونيفرسال، تمكن رومان رينز من الحفاظ على لقبه بالفوز على كيفين أوينز بالتثبيت في مباراة مثيرة.
وشهد العرض في نهايته موقفا مثيرا بانقلاب المصارع سامي زين على رومان رينز، حيث دخل الأخير في مشادة كلامية مع زين الذي لم يتقبل الأمر وقام بضربه بالكرسي المعدني وسط ذهول الجميع.