نتائج رويال رامبل 2023: كودي رودز يتوج بالمعركة الرجالية.. ورومان رينز يهزم كيفين أوينز (فيديو)

شهدت نزالات رويال رامبل 2023، التي أقيمت فجر اليوم الأحد، عدة عروض مثيرة تمثل بداية الطريق نحو الحدث الأضخم في عالم اللعبة "ريسلمانيا 2023".

وشارك في المعركة الملكية للرجال 30 مصارعا كان أبرزهم بروك ليسنر وبوب لاشلي وسيث رولينز.

وكانت المفاجأة هي عودة النجم الكبير كودي رودز إلى حلبات المصارعة الحرة بعد غياب استمر لعدة أشهر بسبب الإصابة التي تعرض لها قبل عرض قفص الجحيم 2022، ونجح رودز في إقصاء عدد كبير من المصارعين والفوز بالمعركة الملكية والتأهل رسميا لمهرجان الأحلام ريسلمانيا 39.