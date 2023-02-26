NBA.. ثلاثية تيتوم تمنح سيلتيكس فوزًا مثيرًا على سيكسرز بدوري كرة السلة الأمريكي

وتألق إمبيد الذي أحرز 41 نقطة لسيكسرز بجانب الاستحواذ على 12 كرة مرتدة وخمس تمريرات حاسمة، وهذه المرة الـ14 في مسيرته التي يسجل فيها على الأقل 40 نقطة مع الاستحواذ على عشر كرات مرتدة وخمس تمريرات حاسمة أو أكثر.

وأضاف جيمس هاردن 21 نقطة وتوبياس هاريس 19 نقطة، لكن توقفت سلسلة انتصارات سيكسرز التي استمرت خمس مباريات.

وخسر دنفر ناغتس متصدر القسم الغربي 112-94 أمام ممفيس غريزليز صاحب المركز الثاني بالقسم ذاته.

وأنهى ممفيس سلسلة من أربعة انتصارات متتالية لدنفر الذي سجل أقل من 100 نقطة للمرة السابعة فقط بالموسم.

وحول يوتا جاز تأخره بفارق 14 نقطة إلى فوز 118-102 على سان أنطونيو سبيرز بمساعدة لوري ماركانن الذي أحرز 27 نقطة.

وهيمن إنديانا بيسرز في الشوط الثاني ليهزم أورلاندو ماجيك 121-108 وتغلب نيويورك نيكس 128-106 على نيو أورليانز بليكانز.