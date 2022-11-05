نتائج عرض كراون جول 2022: برون سترومان يهزم أوموس.. وبيانكا بلير تحتفظ بلقب "راو" للسيدات

وكانت WWE أعلنت في ديسمبر 2013 عن البدء في إقامة عروض في المملكة العربية السعودية انطلاقًا من أبريل 2014، ليقام أول حدث لها على الإطلاق في المملكة وكان عبارة عن ثلاثة عروض منفصلة في ملعب غرين هولز.

وفي أكتوبر 2015، قدمت WWE ثلاثة عروض أخرى، في قاعة رياضات مدينة الملك عبد الله الرياضية، بينما عادت WWE في نوفمبر 2016 مرة أخرى إلى ملعب غرين هولز في الرياض، وأقامت عرضين مباشرين إضافيين.

وفي 5 مارس 2018، أعلنت WWE ووزارة الرياضة عن غريتيست رويال رامبل، وهو حدث مباشر أقيم في 27 أبريل 2018، في مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، وكان هذا الحدث الأول من نوعه في شراكة إستراتيجية متعددة المنصات مدتها 10 سنوات بين WWE ووزارة الرياضة في إطار دعم رؤية السعودية 2030.

شهدت عروض WWE في المملكة خلال السنوات الماضية تواجد العديد من أساطير المصارعة الحرة أبرزهم الأسطورة “أندرتيكر”، غولدبيرغ، راندي أورتن، تربل إتش، كوفي كنغستون، جون سينا، رومان رينز، برون سترومان، بروك ليسنر، دانيال براين وغيرهم من نجوم عالم المصارعة.