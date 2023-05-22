NBA.. هيت يسحق سيلتيكس ويتقدم 3-0 في نهائي الشرق بدوري السلة الأمريكي

سجل جيب فينسنت 29 نقطة ليساعد ميامي هيت في الاقتراب من نهائي دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين للمرة الثانية في أربعة مواسم، عقب الفوز 128-102 على بوسطن سيلتيكس، يوم الاثنين.

وأضاف دانكان روبنسون وكيلب مارتن 22 و18 نقطة على الترتيب ليتقدم هيت 3-صفر في نهائي القسم الشرقي، الذي يحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات.

وسجل جيمي باتلر 16 نقطة لميامي المصنف الثامن في الشرق، كما استحوذ على ثماني كرات مرتدة وقدم ست تمريرات حاسمة في الانتصار السادس لهيت على ملعبه في الأدوار الإقصائية ودون أي هزيمة.