وفاة صحفي خلال نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة اليد

قال الاتحاد الأوروبي لكرة اليد، اليوم الإثنين، إن صحفيا بولنديا توفي خلال المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا 2023 بين ماغديبورغ الألماني ومنافسه بارلينك إندستريا كيلسي البولندي أمس الأحد.

وبحسب الاتحاد الأوروبي فإن الصحفي بافل كوتفيتسا سقط مغشيا عليه في الشوط الثاني، وتوقفت المباراة وهرعت خدمات الطوارئ لإسعافه لكنه فارق الحياة.