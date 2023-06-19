وفاة صحفي خلال نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة اليد
قال الاتحاد الأوروبي لكرة اليد، اليوم الإثنين، إن صحفيا بولنديا توفي خلال المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا 2023 بين ماغديبورغ الألماني ومنافسه بارلينك إندستريا كيلسي البولندي أمس الأحد.
وبحسب الاتحاد الأوروبي فإن الصحفي بافل كوتفيتسا سقط مغشيا عليه في الشوط الثاني، وتوقفت المباراة وهرعت خدمات الطوارئ لإسعافه لكنه فارق الحياة.
وقال بينيت فيجيرت مدرب ماغديبورغ في تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية إنه طالب المسؤولين بإنهاء المباراة بينما كانت النتيجة تشير لتقدم الفريق البولندي 22/20.
وأضاف: "هناك أشياء أكثر أهمية من الرياضة".
وتابع: "قلت إننا نقبل النتيجة وإن كيلسي هو الفائز بدوري أبطال أوروبا".
لكن تم استئناف المباراة ليتفوق الفريق الألماني 30/29 بعد وقت إضافي ليفوز بلقبه الرابع.
في حين قال بارلينك إندستريا كيلسي البولندي إنه قرر تكريم الصحفي المتوفى بحجز مقعد دائم له في مقصورة الصحفيين في ملعبه والذي اعتاد الجلوس فيه لتغطية مباريات الفريق.