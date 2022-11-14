NBA.. جويل إمبيد يقترب من 4 أرقام مزدوجة.. وليكرز يفوز أخيرا دون ليبرون جيمس
استعرض جويل إمبيد، نجم فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز، مهاراته الرائعة وكان قريبا من أن يصبح خامس لاعب في تاريخ دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين يحقق أربعة أرقام مزدوجة.
لكن إمبيد الذي شارك في مباراة كل النجوم خمس مرات سجل 59 نقطة، وهو أعلى رصيد بمسيرته، واستحوذ على 11 كرة مرتدة وقدم ثماني تمريرات حاسمة وتصدى لسبع كرات، وهو أعلى رقم بمسيرته، خلال فوز فيلادلفيا 105-98 على يوتا جاز.
وسجل إمبيد 50 نقطة أو أكثر للمرة الثالثة في مسيرته، وهيمن في الربع الرابع بالتحديد بتسجيل 26 من 27 نقطة لفريقه.
وخسر غولدن ستيت وريورز حامل اللقب 122-115 من سكرامنتو كينجس بعد أن سجل دومانتاس سابونيس 26 نقطة واستحوذ على 22 كرة مرتدة وقدم ثماني تمريرات حاسمة للفريق الفائز.
وهذا أول انتصار لكينجس في ثلاث مواجهات ضد وريورز هذا الموسم، وكان ستيفن كري الأكثر تسجيلا لوريورز بواقع 27 نقطة في الخسارة الثامنة للبطل هذا الموسم مقابل خمسة انتصارات.
* ليكرز يوقف الهزائم دون جيمس
رغم غياب ليبرون جيمس فاز لوس أنجليس ليكرز 116-103 على بروكلين نتس بعد أن سجل أنطوني ديفيز 37 نقطة واستحوذ على 18 كرة مرتدة وأضاف لوني ووكر 25 نقطة.
وغاب جيمس للمباراة الثانية على التوالي بسبب إصابة أعلى الفخذ، بينما تخلص ليكرز من سلسلة من خمس هزائم وحقق انتصاره الثالث فقط هذا الموسم.
وخسر نتس للمرة الرابعة في ست مباريات غاب فيها نجمه كايري إيرفينغ للإيقاف بتهمة معاداة السامية.
وحقق الثلاثي كارل-أنطوني تاونز ودانجيلو راسل ورودي جوبرت رقمين مزدوجين في فوز مينيسوتا تيمبرولفز 129-124 على كليفلاند كافاليرز بعد ماراثون متأخر، وأفسدت النتيجة أفضل رصيد لداريوس غارلاند في مسيرته بعد إحراز 51 نقطة الليلة الماضية.
وبدا أن أداء غارلاند الرائع سيدفع كليفلاند إلى انتفاضة بعد تأخره بفارق 24 نقطة، إذ سجل 16 نقطة له في آخر خمس دقائق بالوقت الأصلي.
وقلص كافاليرز الفارق إلى نقطتين في آخر دقيقة، لكن توريان برينس نفذ أربع رميات حرة في آخر 13.1 ثانية، ضمن 19 نقطة له، ليقهر كليفلاند الذي خسر للمرة الرابعة على التوالي.