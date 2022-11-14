NBA.. جويل إمبيد يقترب من 4 أرقام مزدوجة.. وليكرز يفوز أخيرا دون ليبرون جيمس

استعرض جويل إمبيد، نجم فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز، مهاراته الرائعة وكان قريبا من أن يصبح خامس لاعب في تاريخ دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين يحقق أربعة أرقام مزدوجة.

لكن إمبيد الذي شارك في مباراة كل النجوم خمس مرات سجل 59 نقطة، وهو أعلى رصيد بمسيرته، واستحوذ على 11 كرة مرتدة وقدم ثماني تمريرات حاسمة وتصدى لسبع كرات، وهو أعلى رقم بمسيرته، خلال فوز فيلادلفيا 105-98 على يوتا جاز.

وسجل إمبيد 50 نقطة أو أكثر للمرة الثالثة في مسيرته، وهيمن في الربع الرابع بالتحديد بتسجيل 26 من 27 نقطة لفريقه.