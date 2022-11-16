ديوكوفيتش يؤكد حصوله على تأشيرة للمشاركة في أستراليا المفتوحة للتنس
أكد الصربي نوفاك ديوكوفيتش أنه سيشارك في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس العام المقبل بعدما نال تأشيرة دخول البلاد.
وقال اللاعب الصربي البالغ عمره 35 عاما، الذي قررت أستراليا ترحيله ليلة انطلاق البطولة العام الماضي بسبب عدم حصوله على اللقاح ضد فيروس كورونا "كنت سعيدا جدا بالأمس عندما تلقيت هذا النبأ".
ويأتي تعليق ديوكوفيتش بعد فوزه على أندريه روبليف في البطولة الختامية لموسم التنس اليوم الأربعاء.
وقررت أستراليا ترحيل الصربي ديوكوفيتش قبل انطلاق أولى البطولات الأربع الكبرى في يناير الماضي، بعدما رفض الحصول على اللقاح ضد فيروس كورونا.
وعوقب المصنف الأول عالميا سابقا، في بداية الأمر، بإبعاده عن البلاد حتى 2025.
وكان كريغ تيلي مدير بطولة أستراليا قد قال هذا الشهر إنه سيكون مرحبا بمشاركة ديوكوفيتش في يناير إذا حصل على تأشيرة الدخول، لكنه أكد أن الاتحاد الأسترالي للتنس لن يستطيع التدخل للدفاع عن اللاعب.
وأعلنت أستراليا في يوليو إلغاء شرط حصول المسافرين على اللقاح من أجل دخول البلاد.
وقال ديوكوفيتش الشهر الماضي إنه تلقى "مؤشرات إيجابية" بخصوص الجهود المتعلقة بإلغاء العقوبة ضده.