ديوكوفيتش يؤكد حصوله على تأشيرة للمشاركة في أستراليا المفتوحة للتنس

أكد الصربي نوفاك ديوكوفيتش أنه سيشارك في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس العام المقبل بعدما نال تأشيرة دخول البلاد.

وقال اللاعب الصربي البالغ عمره 35 عاما، الذي قررت أستراليا ترحيله ليلة انطلاق البطولة العام الماضي بسبب عدم حصوله على اللقاح ضد فيروس كورونا "كنت سعيدا جدا بالأمس عندما تلقيت هذا النبأ".