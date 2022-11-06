المنتخب الأرجنتيني يهزم إسبانيا ويتوج ببطولة العالم للبادل
توج المنتخب الأرجنتيني ببطولة العالم لرياضة البادل المقامة في دبي بالإمارات بعدما فاز في النهائي على حامل اللقب المنتخب الإسباني بفوزين لواحد.
وكان منتخب إسبانيا توج باللقب في 2021 على حساب المنتخب الأرجنتيني في النهائي.
وعزز منتخب الأرجنتين صدارته كأكثر المنتخبات تتويجًا باللقب العالمي بـ11 لقبًا مقابل 4 ألقاب لإسبانيا.
وتأهل المنتخبان الإسباني والأرجنتيني للمربع الذهبي لبطولة العالم للمرة الـ15 في تاريخهما، إذ تخطى منتخب إسبانيا نظيره التشيلي، في ربع النهائي بتغلبه عليه بنتيجة 2-1، بينما فازت الأرجنتين على الباراغواي بالنتيجة ذاتها.
وكان منتخب إسبانيا توج بلقب بطولة العالم للسيدات على حساب المنتخب الأرجنتيني في النهائي 2-0 ليحقق اللقب للمرة الثامنة في تاريخه بتعادل مع منافسه التاريخي (منتخب الأرجنتين) في عدد ألقاب بطولة العالم.
وتسيطر الأرجنتين وإسبانيا على أغلب المنافسات العالمية في رياضة البادل على الصعيدين الفردي أو الجماعي.
وأقيمت بطولة العالم في دبي الإماراتية في الفترة ما بين الـ31 من تشرين الأول/أكتوبر والـ5 من تشرين الثاني/نوفمبر.