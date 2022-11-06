المنتخب الأرجنتيني يهزم إسبانيا ويتوج ببطولة العالم للبادل

وكان منتخب إسبانيا توج بلقب بطولة العالم للسيدات على حساب المنتخب الأرجنتيني في النهائي 2-0 ليحقق اللقب للمرة الثامنة في تاريخه بتعادل مع منافسه التاريخي (منتخب الأرجنتين) في عدد ألقاب بطولة العالم.

وتسيطر الأرجنتين وإسبانيا على أغلب المنافسات العالمية في رياضة البادل على الصعيدين الفردي أو الجماعي.

وأقيمت بطولة العالم في دبي الإماراتية في الفترة ما بين الـ31 من تشرين الأول/أكتوبر والـ5 من تشرين الثاني/نوفمبر.