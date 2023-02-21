كشف نتائج التحقيقات في وفاة الملاكم المصري رامز حسام بالضربة القاضية

كشفت النيابة العامة المصرية، نتائج التحقيقات في واقعة وفاة الملاكم رامز حسام، نتيجة نزيف في المخ بعد تلقيه "ضربة قاضية" في نهائي بطولة الجمهورية للملاكمة.

وقالت النيابة المصرية، في بيان، الإثنين، إنه جرى نقل اللاعب في 11 فبراير / شباط الجاري، إلى المستشفى، جراء إصابته بنزيف بالمخ.

وأضافت أنه جرى خلال التحقيقات، سماع شهادة والده الذي اتهم رئيس الاتحاد المصري للملاكمة ومنظمي المباراة النهائية لبطولة الجمهورية في هذه الرياضة بالإهمال في عملهم والتقصير في حالة ابنه المرضية.

شهادات متضاربة

وتابع الأب خلال التحقيقات أن نجله أُصيب بإعياء شديد وإغماء من جراء تلقيه عدة لكمات من منافسه خلال المباراة النهائيةِ للبطولة بنادي السكة الحديد بطنطا.

ونوه بأنه جرى نقل الابن إلى المستشفى وتبين إصابته بنزيف في المخ، ولم يتخذ الاتحاد ومنظمو المباراة الاحتياطات اللازمة مما أدى إلى تدهور حالة ابنه الصحية.