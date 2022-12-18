بيج رامي يتصدر مجموعته في تصفيات مستر أولمبيا 2022

يبدو أن المنافسة في الوزن المفتوحة للرجال في مستر أولمبيا 2022 ستكون الأبرز منذ سنوات وتعتبر واحدة من أفضل النسخ على الإطلاق وقد بدأت ليلة الأحد بتوقيت الشرق الأوسط، عندما صعد 30 لاعبا لكمال الأجسام على المسرح للخضوع للتحكيم أبرزهم بالطبع النجم المصري رامي السبيعي الشهير بـ"بيج رامي".

ويُنظر إلى بيج رامي على أنه المرشح الأوفر حظًا للفوز بلقبه الثالث على التوالي، لكن مهمته لن تكون سهلة، لم يقتصر الأمر على عودة الخمسة الكبار، بل وأكثر من العام الماضي، ولكن القسم مليء بالوافدين الجدد الذين من المتوقع أن يكون لهم تأثير مثل أندرو جاكيد وميشال كريزو وديريك لونسفورد القادم من فئة 212 التي توج بلقبها العام الماضي.

كما هو متوقع، تصدّر رامي المجموعة الأولى، جنبًا إلى جنب مع هادي شوبان وبراندون كاري. ومثل لونسفورد الوافدين الجدد في المجموعة الأولى وظهر نيك ووكر أيضًا، وظهر سامسون داودا بشكل مميز ويمكن أن يكون الحصان الأسود ويجب متابعته خلال النهائيات، فجر الاثنين.