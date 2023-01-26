سبالينكا تتجاوز ماجدا لينيت وتضرب موعدا مع ريباكينا في نهائي أستراليا المفتوحة للتنس

صعدت أرينا سبالينكا إلى نهائي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس بفوزها 7/6 و6/2 على البولندية غير المصنفة ماجدا لينيت، اليوم الخميس، لتمدد لاعبة روسيا البيضاء عدم خسارتها في 2023 وتضرب موعدا مع إيلينا ريباكينا في النهائي.

ولم تخسر سبالينكا، بطلة أديليد، أي مجموعة في طريقها لتحقيق عشرة انتصارات في 2023، لكن كانت بدايتها سيئة في أجواء باردة في ملعب رود ليفر وخسرت إرسالها في الشوط الأول قبل أن تكسر إرسال منافستها مرتين بضربتين خلفيتين قويتين.