سبالينكا تتجاوز ماجدا لينيت وتضرب موعدا مع ريباكينا في نهائي أستراليا المفتوحة للتنس
صعدت أرينا سبالينكا إلى نهائي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس بفوزها 7/6 و6/2 على البولندية غير المصنفة ماجدا لينيت، اليوم الخميس، لتمدد لاعبة روسيا البيضاء عدم خسارتها في 2023 وتضرب موعدا مع إيلينا ريباكينا في النهائي.
ولم تخسر سبالينكا، بطلة أديليد، أي مجموعة في طريقها لتحقيق عشرة انتصارات في 2023، لكن كانت بدايتها سيئة في أجواء باردة في ملعب رود ليفر وخسرت إرسالها في الشوط الأول قبل أن تكسر إرسال منافستها مرتين بضربتين خلفيتين قويتين.
وزادت المصنفة الخامسة الضغط على إرسال لينيت في الشوط الفاصل بالمجموعة الأولى بقوة ودقة وأنهته عندما أرسلت منافستها ضربة طويلة خارج الملعب، قبل أن تهيمن تماما على المجموعة التالية بكسر مبكر لإرسال منافستها.
وأخفقت سبالينكا في تجاوز عقبة قبل النهائي في ثلاث مناسبات سابقة في البطولات الأربع الكبرى، لكنها نجحت هذه المرة، حيث تقدمت 4/1 وأنقذت ثلاث نقاط لكسر إرسالها لتحسم الفوز بالمباراة بضربة أمامية.
وقالت سبالينكا (24 عاما)، التي تأهلت لأول مرة إلى نهائي بطولة كبرى بعد ثلاث هزائم سابقة في قبل النهائي: "سعيدة للغاية لتحقيق الفوز؛ لأنها (لينيت) لاعبة لا تصدق. لقد قدمت مباراة رائعة حقا. الأجواء كانت مذهلة".
وأضافت: "مجرد التأهل لنهائي هذه البطولة أمر مذهل. الشعور بهذه الأجواء واللعب في هذا الملعب تجربة رائعة بالنسبة لي وأتمنى أن يساعدني ذلك غدا. آسفة يوم السبت (بعد غد)".
وستلتقي سبالينكا في النهائي مع القازاخستانية ريباكينا المولودة في روسيا، حيث فازت بطلة ويمبلدون على لاعبة روسيا البيضاء والفائزة مرتين في ملبورن بارك فيكتوريا أزارينكا 7/6 و6/3 في المباراة الأولى لقبل النهائي.