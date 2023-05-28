NBA.. وايت يسجل قبل جرس النهاية وسيلتيكس يفرض مباراة سابعة على هيت

سجل ديريك وايت نقطتين قبل جرس النهاية ليجبر بوسطن سيلتيكس منافسه ميامي هيت على خوض مباراة سابعة بعد أن تغلب عليه 104-103 ضمن سلسلة نهائي القسم الشرقي بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، يوم الأحد.

وبعد ثلاث رميات حرة من جيمي باتلر قبل ثلاث ثوان من النهاية منح التقدم لميامي ثم أهدر ماركوس سمارت رمية ثلاثية لبوسطن، لكن وايت تابع الكرة سريعا لينتزع سيلتيكس فوزا مثيرا.

وفاز بوسطن، صاحب المركز الثاني في ترتيب الشرق، في المباريات الثلاث الأخيرة ليصبح رابع فريق في تاريخ الدوري يفرض المباراة السابعة الحاسمة بعد خسارة أول ثلاث مباريات بسلسلة إقصائية.