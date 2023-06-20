موقف مؤثر بين السعودية سارة غندورة ومنافستها في الأولمبياد الخاص (فيديو)
خطفت سباحة من بورتوريكو الأضواء خلال دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص المقامة في برلين بألمانيا، بعدما ساعدت منافستها السعودية سارة غندورة على إنهاء السباق.
واعتقدت سارة غندورة أنها أنهت سباق 100 متر، لكنها لم تكمل سوى النصف، وهنا حرصت السباحة إزميرالدا إنكارناسيون على انتظارها لتنهيا السباق جنبا إلى جنب.
وأنهت إزميرالدا إنكارناسيون سباقها في المركز الثاني، لكنها أدركت بعد ذلك خطأ منافستها السعودية، وقررت عدم تركها بمفردها.
وحظي موقف إنكارناسيون بإشادة كبيرة من المتابعين الذين صفقوا لها بحرارة داخل القاعة التي تستضيف المنافسات.
وتشهد النسخة الجارية من الدورة المشاركة السعودية الأولى في منافسات السباحة لفئة السيدات.
وتتوزع مسابقات السباحة، التي بدأت الأحد، في الدورة على 7 أيام، حتى السبت المقبل، وهو اليوم قبل الأخير للحدث العالمي.
وتشارك السعودية بوفد يضم 85 لاعبًا ولاعبة في 15 رياضة، هي: كرة القدم، اليد، السلة، الطائرة، الطاولة، الجودو، البولينغ، الفروسية، الريشة الطائرة، الكرة الطائرة الشاطئية، البوتشي، ألعاب القوى، الدراجات، رفع الأثقال، والسباحة.