موقف مؤثر بين السعودية سارة غندورة ومنافستها في الأولمبياد الخاص (فيديو)

خطفت سباحة من بورتوريكو الأضواء خلال دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص المقامة في برلين بألمانيا، بعدما ساعدت منافستها السعودية سارة غندورة على إنهاء السباق.

واعتقدت سارة غندورة أنها أنهت سباق 100 متر، لكنها لم تكمل سوى النصف، وهنا حرصت السباحة إزميرالدا إنكارناسيون على انتظارها لتنهيا السباق جنبا إلى جنب.

وأنهت إزميرالدا إنكارناسيون سباقها في المركز الثاني، لكنها أدركت بعد ذلك خطأ منافستها السعودية، وقررت عدم تركها بمفردها.