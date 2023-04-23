المنتخب الإماراتي يتوج بطلا لكأس العالم لهوكي الجليد "المستوى الثاني B" (فيديو)
منتخب الإمارات لهوكي الجليد يحقق إنجازا رائعا.
توج المنتخب الإماراتي لهوكي الجليد بطلا لكأس العالم للعبة (المستوى الثاني B)، بعد تغلّبه على نظيره المكسيكي بنتيجة 9 مقابل 4، في اللقاء الذي أقيم بينهما، اليوم الأحد، في البطولة التي أقيمت منافساتها في تركيا.
وكان منتخب الإمارات لهوكي الجليد قد ضمن التتويج بالبطولة بعد فوزه على نظيره البلغاري 7-2 ضمن الجولة الرابعة، مساء السبت، ليؤكد تتويجه رسميا اليوم بالفوز على المكسيك متذيل المجموعة من دون أي نقطة.
وكان المنتخب الإماراتي فاز في الجولات الماضية على كل من منتخبات تركيا (8-0)، وبلجيكا (4-3)، ونيوزلندا (7-1).
واستضافت تركيا كأس العالم خلال الفترة من 17 إلى 23 أبريل الحالي، بمشاركة منتخبات الإمارات، وبلجيكا، ونيوزلندا، والمكسيك، وبلغاريا، وتركيا.