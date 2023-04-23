المنتخب الإماراتي يتوج بطلا لكأس العالم لهوكي الجليد "المستوى الثاني B" (فيديو)

توج المنتخب الإماراتي لهوكي الجليد بطلا لكأس العالم للعبة (المستوى الثاني B)، بعد تغلّبه على نظيره المكسيكي بنتيجة 9 مقابل 4، في اللقاء الذي أقيم بينهما، اليوم الأحد، في البطولة التي أقيمت منافساتها في تركيا.

وكان منتخب الإمارات لهوكي الجليد قد ضمن التتويج بالبطولة بعد فوزه على نظيره البلغاري 7-2 ضمن الجولة الرابعة، مساء السبت، ليؤكد تتويجه رسميا اليوم بالفوز على المكسيك متذيل المجموعة من دون أي نقطة.