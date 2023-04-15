NBA.. تاونز يقود تيمبرولفز للتأهل للأدوار الإقصائية وميامي هيت يهزم شيكاغو بولز

وأضاف أنتوني إدواردز 19 نقطة واستحوذ على عشر كرات مرتدة، ومرر ست كرات حاسمة في انتصار تيمبرولفز.

وسيكون مينيسوتا المصنف الثامن في القسم الغربي وسيصطدم بالمصنف الأول دنفر ناجتس في الدور الأول. وستنطلق السلسلة التي تحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات في دنفر غدا الأحد.

وفي مباراة بملحق الأدوار الإقصائية في القسم الشرقي، فاز ميامي هيت 102/91 على شيكاغو بولز بفضل تألق جيمي باتلر وماكس ستروس.