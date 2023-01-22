المصنفة الأولى شيانتيك تودع أستراليا المفتوحة للتنس أمام بطلة ويمبلدون ريباكينا

ودعت المصنفة الأولى عالميا إيغا شيانتيك بطولة أستراليا المفتوحة للتنس بهزيمتها بنتيجة 6-4 و6-4 أمام إيلينا ريباكينا بطلة ويمبلدون العام الماضي في ملعب رود ليفر، اليوم الأحد.

وتأهلت ريباكينا لدور الثمانية لأول بطولة كبرى للموسم لأول مرة بعد عرض مذهل أمام اللاعبة البولندية.

وقالت ريباكينا: "كانت مباراة صعبة حقا وأحترم إيغا حقا بسبب قوتها وفوزها ببطولات كبرى. إنها لاعبة شابة وتلعب جيدا حقا. أعتقد أن الإرسال كان جيدا حقا اليوم لكنني كنت أعاني من جانب واحد فقط.. ثم في اللحظات المهمة لعبت جيدا، وهذا أحدث الفارق خلال المباراة".

وستلتقي ريباكينا، المصنفة 22، مع اللاتفية إيلينا أوستابنكو في دور الثمانية.