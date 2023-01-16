انسحاب كيريوس من بطولة أستراليا المفتوحة للتنس بسبب الإصابة

فاجأ نيك كيريوس بطولة أستراليا المفتوحة للتنس بانسحابه بسبب إصابة في ركبته اليوم الإثنين، لتنتهي آمال أستراليا في التتويج بفردي الرجال للمرة الأولى منذ 47 عامًا.

وقال اللاعب الأسترالي البالغ عمره 27 عامًا، وصيف بطل ويمبلدون العام الماضي والذي بلغ دور الثمانية في أمريكا المفتوحة العام الماضي، إنه كان "محطمًا" لأنه اضطر للانسحاب بعد دخوله البطولة الكبرى في بلاده كأحد المرشحين للفوز باللقب على الأقل من وجهة نظره.

وأضاف كيريوس للصحفيين في ملبورن بارك: "بالتأكيد أشعر بخيبة أمل كبيرة للغاية، هذه واحدة من أهم البطولات في مسيرتي، لم يكن الأمر سهلا على الإطلاق.

"هذا التوقيت سيئ لكن هذه الحياة كما تعلمون، الإصابات جزء من الرياضة. أشعر بالتحطم. المشاركة في مثل هذه البطولات باعتبارك أحد المرشحين للفوز باللقب أمر رائع".