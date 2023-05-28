شهد عرض "نايت أوف تشامبيونز 2023"، الذي أقيم في "جدة سوبر دوم" بالمملكة العربية السعودية، مساء السبت، 7 نزالات قوية أسفرت عن نتائج مثيرة.

وشهدت المواجهة الأولى فوز سيث رولينز على أي جاي ستايلز ليصبح بطل العالم الجديد للوزن الثقيل، وعقب النزال احتفل جمهور جدة مع رولينز بترديد أغنيته وتسلم البطل الجديد لقبه الثمين من تريبل إتش.