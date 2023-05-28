نتائج "نايت أوف تشامبيونز": ليسنر يهزم كودي رودز.. وسامي زين وكيفين أوينز يحافظان على لقب الفرق الموحد
شهد عرض "نايت أوف تشامبيونز 2023"، الذي أقيم في "جدة سوبر دوم" بالمملكة العربية السعودية، مساء السبت، 7 نزالات قوية أسفرت عن نتائج مثيرة.
وشهدت المواجهة الأولى فوز سيث رولينز على أي جاي ستايلز ليصبح بطل العالم الجديد للوزن الثقيل، وعقب النزال احتفل جمهور جدة مع رولينز بترديد أغنيته وتسلم البطل الجديد لقبه الثمين من تريبل إتش.
وفي المواجهة الثانية، نجحت تريش ستراتس في الفوز على بيكي لينش بعد تدخل زوي ستارك التي خرجت من تحت الحلبة وهاجمت بيكي، لتمهد الطريق أمام تريش ستراتس للفوز بنزالها الفردي الأول منذ أكثر من أربع سنوات.
وفي المواجهة الثالثة، اقتنص جونتر الفوز على حساب مصطفى علي ليحافظ على لقب الإنتركونتننتال.
وفي مواجهة متكررة من "ريسلمانيا"، تمكنت أسكا من الفوز على بيانكا بلير لتحرز لقب راو للسيدات.
فيما تمكنت ريا ريبلي من تحقيق انتصار ساحق على نتاليا لتحافظ على لقب "سماكداون للسيدات" في نزال مثير بليلة الأبطال.
وفي المواجهة السادسة، ثأر بروك ليسنر من هزيمته السابق في "باكلاش" ليتغلب على كودي رودز في "نايت أوف تشامبيونز" بعدما قام بتنفيذ حركة الإخضاع على ذراع كودي ليفقد الأخير وعيه ويقرر الحكم إنهاء النزال بفوز بروك ليسنر.
وفي المواجهة الأخيرة بالحدث الرئيسي لعرض "نايت أوف تشامبيونز 2023"، نجح سامي زين وكيفين أوينز في الفوز على الثنائي رومان رينز وسولو سيكوا ليحافظا على لقب الفرق الموحد.