NBA.. ممفيس غريزليس يقلص الفارق مع لوس أنجليس ليكرز بفضل تألق ديسموند بين
سجل ديسموند بين 33 نقطة واستحوذ على عشر كرات مرتدة وأرسل خمس تمريرات حاسمة، وأضاف جا مورانت 31 نقطة واستحوذ على عشر كرات مرتدة وسبع تمريرات حاسمة في فوز ممفيس غريزليس 116/99 على ضيفه لوس أنجليس ليكرز، في المباراة الخامسة بالمرحلة الأولى من الأدوار الإقصائية للقسم الغربي بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين الليلة الماضية.
وأحرز جارين جاكسون جونيور 18 نقطة واستحوذ على عشر كرات مرتدة، ليقلص ممفيس الفارق مع ليكرز إلى 3/2 في السلسلة التي تحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات في الدور الأول بالقسم الغربي.
وسيحاول ممفيس غريزليس إدراك التعادل في السلسلة غدًا الجمعة في لوس أنجليس.
وسجل أنطوني ديفيز 31 نقطة واستحوذ على 19 كرة مرتدة وأحرز أوستن ريفز 17 نقطة واستحوذ على ثماني كرات مرتدة وأرسل ست تمريرات حاسمة لليكرز.
وأضاف ليبرون جيمس 15 نقطة وعشر كرات مرتدة وسجل دانجيلو راسل 11 نقطة وعشر تمريرات حاسمة للوس أنجليس.
وفي مباراة أخرى، سجل جالين برونسون 23 نقطة ليتجاوز نيويورك نيكس الدور الأول من الأدوار الإقصائية للمرة الأولى منذ 2013 بفوزه على مضيفه كليفلاند كافاليرز 106/95 في المباراة الخامسة من السلسلة التي تحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات بالقسم الشرقي.
وسيلتقي نيكس في الدور الثاني مع ميامي هيت الذي تغلب على ميلووكي باكس.
وسجل ستيفن كري 31 نقطة وصنع ثماني تمريرات حاسمة وأضاف كلاي طومسون 25 نقطة في فوز غولدن ستيت واريورز على مضيفه ساكرامنتو كينغز 123/116 ليتبعد بفارق انتصار واحد عن قبل نهائي القسم الغربي وذلك بعد تقدمه 3-2.
وسيعود وريورز إلى ملعبه لخوض المباراة السادسة غدًا الجمعة في سان فرانسيسكو في أول فرصة للفوز بالسلسلة التي تحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات في الدور الأول.
وأحرز جيمي باتلر 42 نقطة ليفوز ميامي هيت على مضيفه ميلووكي باكس 128/126 بعد وقت إضافي ليتأهل إلى قبل نهائي القسم الشرقي بعد خمس مباريات في السلسلة التي تحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات في الدور الأول.