NBA.. ممفيس غريزليس يقلص الفارق مع لوس أنجليس ليكرز بفضل تألق ديسموند بين

سجل ديسموند بين 33 نقطة واستحوذ على عشر كرات مرتدة وأرسل خمس تمريرات حاسمة، وأضاف جا مورانت 31 نقطة واستحوذ على عشر كرات مرتدة وسبع تمريرات حاسمة في فوز ممفيس غريزليس 116/99 على ضيفه لوس أنجليس ليكرز، في المباراة الخامسة بالمرحلة الأولى من الأدوار الإقصائية للقسم الغربي بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين الليلة الماضية.

وأحرز جارين جاكسون جونيور 18 نقطة واستحوذ على عشر كرات مرتدة، ليقلص ممفيس الفارق مع ليكرز إلى 3/2 في السلسلة التي تحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات في الدور الأول بالقسم الغربي.