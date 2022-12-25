الشبه الكبير بين محمد علي كلاي وحفيده يثير إعجاب المشجعين
أثار الشبه الكبير بين حفيد الأسطورة محمد علي كلاي وجده الجدل بين مشجعي الملاكمة في جميع أنحاء العالم بعد صورة انتشرت للشاب الصغير مع والدته ليلى كلاي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ويعد كلاي أحد أساطير الرياضة على الإطلاق، لكن حفيده، كورتيس محمد كونواي جونيور، هو أكثر من مجرد شبيه له.
إذ ظهرت صورة للمراهق إلى جانب والدته ليلى البالغة من العمر 44 عامًا - ابنة علي - على وسائل التواصل الاجتماعي هذا الأسبوع، وتفاجأ المعجبون بمدى كونه صورة طبق الأصل من جده الراحل.
وتوفى كلاي، أسطورة الملاكمة الراحل، عن عمر يناهز 74 عامًا في العام 2016 بعد معركة طويلة مع مرض باركنسون، وكان لديه تسعة أطفال، بما في ذلك ليلى، التي تنافست أيضًا كملاكمة محترفة لمدة ثماني سنوات قبل اعتزالها في العام 2007. كما يقوم نيكو علي والش، أحد أحفاد علي، بممارسة الملاكمة أيضًا.
ولكن هذه المرة أثار كونواي جونيور حماسة المشجعين، حيث قال أحد مستخدمي تويتر "التطابق في الشبه أمر حقيقي".
وعدد المعجبين الذين أذهلهم هذا الشبه الغريب لم يتوقف عند هذا الحد بقول آخر: "إنه صورة طبق الأصل من محمد علي عندما كان مراهقًا!"
وأشار مستخدم آخر إلى الشبه بينما أشاد بالأسطورة كلاي نفسه، قائلا: "إنه يشبه جده تمامًا، الشخص الوحيد الذي شاهدته في الملاكمة. أحببت ذلك الرجل".
واشتهر محمد علي في الستينيات كملاكم هائل، فضلاً عن امتلاكه الشخصية التي تتماشى مع موهبته الكبيرة، خلال مسيرته التي امتدت 21 عامًا، فاز بـ56 من 61 مباراة وحصل على لقب العالم للوزن الثقيل ثلاث مرات.
وقاتل في بعض أكثر مباريات الملاكمة التاريخية على الإطلاق، بما في ذلك معاركه مع سوني ليستون وجو فريزر ومباراته ضد جورج فورمان.
واستمر الأسطورة العظيم في دائرة الضوء من خلال حديثه وشخصيته، وقد ساعد ذلك في جعله محبوبًا للكثيرين في جميع أنحاء العالم.
ومع كون حفيده هو صورة طبق الأصل منه، وربما يملك الكثير من المواهب الأخرى والتي ورثها أيضًا عن جده.