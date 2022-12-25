الشبه الكبير بين محمد علي كلاي وحفيده يثير إعجاب المشجعين

أثار الشبه الكبير بين حفيد الأسطورة محمد علي كلاي وجده الجدل بين مشجعي الملاكمة في جميع أنحاء العالم بعد صورة انتشرت للشاب الصغير مع والدته ليلى كلاي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ويعد كلاي أحد أساطير الرياضة على الإطلاق، لكن حفيده، كورتيس محمد كونواي جونيور، هو أكثر من مجرد شبيه له.

إذ ظهرت صورة للمراهق إلى جانب والدته ليلى البالغة من العمر 44 عامًا - ابنة علي - على وسائل التواصل الاجتماعي هذا الأسبوع، وتفاجأ المعجبون بمدى كونه صورة طبق الأصل من جده الراحل.

وتوفى كلاي، أسطورة الملاكمة الراحل، عن عمر يناهز 74 عامًا في العام 2016 بعد معركة طويلة مع مرض باركنسون، وكان لديه تسعة أطفال، بما في ذلك ليلى، التي تنافست أيضًا كملاكمة محترفة لمدة ثماني سنوات قبل اعتزالها في العام 2007. كما يقوم نيكو علي والش، أحد أحفاد علي، بممارسة الملاكمة أيضًا.

ولكن هذه المرة أثار كونواي جونيور حماسة المشجعين، حيث قال أحد مستخدمي تويتر "التطابق في الشبه أمر حقيقي".